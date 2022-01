Tratamientos de infertilidad en el año 2022 en el que se mitigará la COVID-19 Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 12:45 h (CET) MAR&Gen: La lucha contra reloj por asegurar la maternidad, recuperando el tiempo perdido a causa de la pandemia, será uno de los grandes desafíos de las clínicas de fertilidad en 2022. Un estudio, publicado por la revista Reproductive Biomedicine Online, analiza los efectos de las medidas de mitigación de la Covid-19 en la fertilidad y las prácticas del manejo de la infertilidad por las diferentes clínicas y concluye que la mayoría de los tratamientos de infertilidad fueron retrasados durante la pandemia Realizado entre las principales clínicas de 43 países de Asia (13), África (3), Europa (17), América del Norte (3), Oceanía (2) y América del Sur (5), el estudio, escrito por un grupo de investigadores australianos, insiste en la necesidad de una puesta al día de los tratamientos, parados por la Covid-19.

Para el doctor Jan Tesarik, quién ha recientemente publicado un editorial sobre este tema en la misma revista, “la vacunación debe lograr mitigar la pandemia en 2022 y esta nueva situación representa un gran desafío, tanto para los pacientes como para las clínicas de fertilidad. Éstas tendrán una gran responsabilidad a la hora de planificar sus intervenciones para evitar una pérdida irreversible de la fertilidad derivada del retraso del tratamiento adecuado”.

En esta vuelta al ritmo normal, previo a la Covid-19, y la plena recuperación de las actividades de los tratamientos de infertilidad, las clínicas deberán analizar con mucha más atención cada caso individual para determinar las prioridades y poder resolver los casos más difíciles, a pesar del tiempo perdido.

En paralelo, los especialistas deberán tener en cuenta posibles daños a largo plazo causados en el sistema reproductor de las personas que han sufrido una infección por la COVID-19, a pesar de que no existen datos suficientes sobre los efectos desiguales de diferentes variantes del virus sobre la fertilidad masculina y femenina.

Para aportar nuevos datos sobres estas cuestiones, la revista Frontiers in Reproductive Health prepara un número especial, dedicado al tema “COVID-19 y reproducción humana”, que tiene como editor jefe al doctor Tesarik.

Según el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada, “ahora, más que nunca, será muy importante actuar utilizando para cada pareja un protocolo específico, a su medida, con el fin de optimizar los resultados y reducir al mínimo el tiempo y el número de intentos realizados antes de alcanzar el nacimiento del niño deseado”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.