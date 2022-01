La gama de baterías de coche que ofrece Baterias.com Emprendedores de Hoy

La batería es el corazón de cualquier coche, lo último que cualquier conductor desearía es quedarse parado a mitad de camino como consecuencia de que esta pieza se descargue o se dañe. Por este motivo, es fundamental contar con una compañía como baterias.com que ofrezca repuestos de coche de máxima calidad y de reciente fabricación a precios competitivos.

De esta forma, el cliente estará seguro de que obtiene un producto nuevo con el 100% de su carga intacta. Baterias.com, como su nombre lo indica, se dedica a la distribución y venta de todo tipo de baterías de coche, motos, camiones, barcos, tractores, etc. Los productos pertenecen a marcas líderes en el mercado. Asimismo, ofrecen un servicio completo de asesoramiento personalizado y envío de 24 a 48 horas en todo el territorio nacional y Portugal.

Baterías de coche de las marcas líderes del mercado Comprar una batería de coche de una marca reconocida y con prestigio puede hacer la diferencia entre una pieza que dure de 3 a 5 años, que es el tiempo de vida útil correcto, a otra que dure solo 2 años o menos, como suele suceder con baterías de mala calidad. Baterias.com ofrece más de 140 ejemplares de baterías de arranque para coche. Firmas como baterías Varta, baterías Tudor o baterías Óptima se encuentran entre las 10 marcas de baterías más prestigiosas y solicitadas en el mercado español.

A la hora de escoger modelos específicos, la batería varta E11 Blue Dynamic está posicionada como una de las primeras opciones de compra. Es usada en vehículos de marcas europeas como Audi, Chevrolet, Mercedes Benz o BMW. La pieza cuenta con medidas de 74AH 680A y 12V y es una batería con tecnología PowerFrame, que da una gran potencia de arranque y proporciona alto rendimiento en los coches por períodos prolongados de tiempo.

Comprar baterías de coche de la forma más sencilla posible El primer paso para adquirir baterías de forma online y desde la comodidad del hogar es seleccionar la batería de preferencia en la página web de Baterias.com. En caso de no saber cuál es la indicada, la empresa tiene un servicio de atención al cliente totalmente gratuito para guiar y asesorar al comprador.

Después, se realiza la compra por medio del sistema de pago que sea de mayor agrado para el cliente, como transferencia, tarjeta de crédito o PayPal, de forma 100% segura. Para finalizar, se indica el sitio donde se entregará el producto, para que el cliente pueda tenerlo en menos de 2 días en la puerta de su casa.

En Baterias.com, se pueden encontrar baterías de coches a precios económicos. Las ofertas de la web pueden llegar hasta el 40% de descuento, en comparación con otras tiendas físicas.

