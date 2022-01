Sendity permite ahorrar en los envíos de dinero a Colombia Emprendedores de Hoy

domingo, 2 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Existen muchos casos en los que el envío de remesas entre España y Latinoamérica se constituye como una forma habitual para mantener a parte de la familia.

Hoy en día, enviar dinero a Colombia no es complicado. Entidades de pago electrónico como Sendity permiten enviar remesas a diferentes países de manera rápida, fácil, segura y a precio real del mercado. Avalada por el Banco de España, Sendity opera en todos los países de Latinoamérica de forma oficial y segura, por lo que no presenta sorpresas ni tasas ocultas.

Beneficios de usar Sendity Enviar dinero a través de Sendity tiene varios beneficios como, por ejemplo, la seguridad que garantiza este servicio, ya que están en la obligación de cumplir con los más altos estándares de seguridad para garantizar que todas las transacciones llegan a destino. Además, otro de los beneficios de esta entidad es que cuenta con comisiones fijas y sin sorpresa. A diferencia de otros servicios, con Sendity es posible enviar dinero a familiares y amigos a otros países sin cobros extras y con una de las tasas de cambio más económicas del mercado.

La rapidez para enviar el dinero también es un punto a destacar, ya que con Sendity el dinero llega a cualquier parte de Latinoamérica en tan solo 24 horas. Además, cuentan con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día a través del correo electrónico.

Cómo adquirir sus servicios Adquirir los servicios de Sendity no es complicado. Como primer paso, se debe determinar el destino al que se va a enviar el dinero. Además, se debe dar el nombre completo de la persona que recibirá el dinero en destino, así como su información bancaria, pudiendo guardar los datos en el perfil para repetir futuras transacciones.

Una vez compartidos estos datos, se debe verificar la identidad de la persona que envía el dinero, para lo que se tiene que adjuntar una foto con el documento de identidad. Finalmente, hay que realizar el pago por el importe de la transferencia y esperar que se cumpla el tiempo estipulado.

Para Sendity, ofrecer siempre un servicio ágil, honesto y con un precio justo se establece como una prioridad. Su enfoque va más allá del negocio, por eso muestran con detalles cómo hacen posible que el dinero llegue a destino de forma rápida y segura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.