Los modelos como Ibiza, London o New York son tendencia en SunBahs

domingo, 2 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, las nuevas tendencias en diseños de gafas de sol para mujer están marcadas por tres elementos clave. El minimalismo, la inclinación por mostrar los logos de las marcas y la vuelta a los modelos de la década de los 90.

Siguiendo esta línea, SunBahs ha lanzado sus nuevos modelos, entre los cuales destacan Ibiza, London o New York.

Los modelos Ibiza y London de SunBahs Las líneas de modelos Ibiza, London y New York son los lanzamientos que tiene la firma española para la presente temporada. Son ideales para las fiestas y para las próximas fechas vacacionales. Muestran la influencia de la moda deportiva y recobran las formas que han marcado el camino en épocas pasadas.

El modelo Ibiza es ejemplo de minimalismo. Líneas simples, limpias, funcionales, elegantes y, a la vez, con un toque informal. Su uso es adecuado tanto para compromisos casuales como para cócteles, matrimonios en la playa o un almuerzo de negocios. SunBahs dice que es una referencia al estilo clásico de los años 50. Tiene cristales de mineral y las monturas están hechas con acetato.

Otro guiño de la marca hacia la mitad del siglo XX es, sin duda, la línea London. Es un modelo de gafas de sol de mujer muy sofisticado. SunBahs destaca sus formas redondeadas como alas de mariposa que enmarcan unos cristales oscuros. El acetato de la armadura permite un acabado en negro que es de altísima calidad.

Nueva York también está presente en SunBahs Nueva York es una de línea de modelos que representan el buque insignia para la firma. El acetato de alta calidad se evidencia en los acabados Freesia, Habana, Cheetah y Wood Effect. Siguen la tendencia de mostrar el logo de la compañía en la montura y sus líneas rectas ayudan a perfilar los rasgos del rostro.

Nueva York es un modelo de gafas unisex y talla única que viene equipado con cristales CR39 polarizados. Según afirman los fabricantes, estas lentes ofrecen una protección del 100 % contra los rayos ultravioleta 400 nivel 3. Se ajustan bien, así que resultan muy apropiadas para conducir. Son graduables y, al igual que el resto, tienen 2 años de garantía.

Estos tres nuevos modelos, en sus diferentes versiones, son fieles a la filosofía y ya son toda una tendencia en el mercado. La estrategia de marketing de SunBahs incluye la asociación de la marca con la imagen de importantes figuras del deporte, el espectáculo y las redes sociales, como Canales Rivera, Alexia Rivas y Álvaro Muñoz Escassi.

