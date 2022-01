Adquirir online un roscón de Reyes ecológico y nutritivo de Biopanadería Emprendedores de Hoy

domingo, 2 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El tradicional roscón de Reyes puede ser un placer nutritivo para degustar no solo durante la época de festividades de diciembre y enero, sino durante todo el año, cuando su preparación la llevan a cabo manos expertas como las de los artesanos de Biopanadería. Esta tienda online, de la compañía matriz Bioandelos, ofrece unos productos gourmet con sello ecológico que permiten disfrutar de un buen sabor y de alimentos saludables a la misma vez.

Con sede física en Navarra, esta iniciativa deslumbra a los amantes de lo natural con productos de máxima calidad en panadería, bollería y repostería. Además, estos pueden ser enviados al vacío a todos los rincones de España, de manera que lleguen a sus destinos con toda la frescura de lo recién hecho.

Tradición y sabor para toda ocasión El roscón de Reyes destaca en estas fechas como uno de los pedidos más populares. Sin embargo, también suele ser protagonista de celebraciones durante todo el año, como en las fiestas en honor a San Blas o San Valero, en Zaragoza; así como los días de San Lesme, en Burgos, y de Sant Antoni, en Cataluña.

Si la ocasión es más familiar o simplemente se quiere saborear un roscón nutritivo y original cualquier día, solo hay que encargarlo a Biopanadería y esperar a que llegue a casa como si estuviese hecho en ese mismo momento. Asimismo, los coquitos, el bizcorrón, la colomba, el panettone y otros dulces típicos de la Navidad de esta tienda online también se encuentran accesibles en cualquier temporada.

Ingredientes libres de químicos, conservantes y demás aditivos se usan durante la preparación del roscón de Reyes. Este presenta una combinación con base de harina de espelta o trigo, masa madre natural, harina de avena integral, aceite de oliva virgen extra, azúcar de caña integral, huevos, sal y canela. Además, de esta receta parten diversas versiones, con una gran variedad de rellenos para los gustos más exigentes, siempre conservando la costumbre de colocar una figura pequeña sorpresa en cada unidad.

Gran valor nutricional y compromiso ecológico Los componentes de producción biológica, sostenible y de cercanía hacen que cada roscón aporte no solo sabor, sino buena salud a quienes lo disfrutan. La espelta favorece la digestión y resulta una fuente de aminoácidos y minerales de gran valor nutricional. Igualmente, los rellenos de mazapán y chocolate están libres de lácteos y es posible encontrar entre los 12 tipos de roscones una versión para veganos.

Comprar en Biopanadería puede ser un buen regalo para disfrutar en familia o con amigos. Los productos de esta empresa, cuyos líderes cuentan con más de 21 años en el sector de la panadería artesanal, son garantía de un sabor exquisito.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.