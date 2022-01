Hablar cada día es un hábito saludable que nunca debería perderse

Hablar a diario con alguna persona es un hábito tan necesario y saludable como llevar una dieta equilibrada o hacer deporte con regularidad. Todas las personas necesitan comunicarse y relacionarse regularmente con otras para sentirse bien y mantenerse activas, pero las condiciones de vida, los riesgos sanitarios por la pandemia o el lugar de residencia no siempre lo permiten.

Hablar con personas conocidas o nuevas sobre los temas que interesan y, a la vez, practicar la escucha activa son actividades irreemplazables que ayudan a mantener el equilibrio emocional y psicológico. Además, hay que tener en cuenta que las habilidades sociales y comunicativas también se pierden si no se practican regularmente. Afortunadamente, se pueden recuperar y ahora hay plataformas que permiten hacerlo.

Para facilitar la comunicación de las personas y combatir la soledad no deseada y el aislamiento social, se ha creado Hablam, una plataforma inclusiva, segura y confidencial que permite a sus usuarios contactar y comunicarse, por voz o videollamada, con personas afines independientemente de su edad, lugar de residencia o situación personal.

La plataforma donde todos pueden encontrar siempre alguien con quien hablar Hablam nació para que todas las personas puedan aprovechar el alcance, flexibilidad y posibilidades de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías. Básicamente, se trata de una plataforma digital cuyos usuarios pueden, cualquier día y a cualquier hora, contactar por chat o videollamada con personas afines que ellos eligen para entablar conversaciones privadas.

Es una herramienta abierta, tanto a personas que se sienten solas, como a todas aquellas que sencillamente desean comunicarse y desarrollar nuevas relaciones personales, con el objetivo de compartir sus conocimientos, experiencias, anécdotas, aprender, divertirse o simplemente disfrutar hablando durante su tiempo libre.

Uno de los factores diferenciales de Hablam es que promueve y facilita la autonomía de las personas, proporcionándoles las herramientas que necesitan para que ellas mismas puedan gestionar satisfactoriamente su situación de soledad, si es que la sufren.

¿Cómo empezar a utilizar Hablam? El acceso a Hablam es universal y gratuito y puede hacerse desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea una tableta, ordenador o móvil. Se accede con cualquier navegador desde su web hablam.com. No es necesario descargar ni instalar ninguna aplicación en el dispositivo. Lo único que debe hacer un nuevo usuario para poder acceder es registrarse, sin coste alguno, en la plataforma. Después, podrá encontrar fácilmente a personas con las que tenga afinidad y comenzar a entablar conversaciones en el momento que desee. El usuario tendrá siempre la libertad de escoger con quién desea o acepta hablar. La plataforma es un espacio seguro en el que no es necesario compartir ningún dato personal sensible (el e-mail, la dirección y el teléfono privado no se comparten) con otras personas.Además, en Hablam no hay anuncios ni publicidad.

El objetivo de Hablam es contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, permitiéndoles desarrollar nuevas relaciones duraderas, significativas y de calidad. Se ha demostrado que la soledad incrementa en al menos un 30% el riesgo de muerte prematura y además se asocia al desarrollo de patologías como la demencia, problemas cardíacos, depresión, etc.

En la página de acceso a Hablam, hay un vídeo en el que se explica con gran detalle cómo funciona la plataforma y cómo acceder para encontrar personas afines abiertas a comunicarse y compartir su tiempo.