¿Qué es la energía reactiva?, por Energybox Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de enero de 2022, 18:10 h (CET)

La factura de luz en España es uno de los costes fijos más temidos. Presenta diversos apartados con detalles que dificultan poder tomar prevenciones acertadas para reducir el gasto, como el cobro por la energía reactiva inductiva y capacitiva.

Con las nuevas tarifas de electricidad, el problema se hace más complejo. Ante esto, Energybox presenta una solución sencilla para reducir la cantidad a pagar por la factura de luz. Esta consiste en reducir la energía que no es útil, como la reactiva inductiva y capacitiva. Así, tras un análisis exhaustivo, ofrece recomendaciones en un plazo de entre 24 y 48 horas sobre cuál es la mejor oferta energética que se adapta a las necesidades.

Reducir la energía reactiva con el fin de ahorrar en la factura de la luz La energía reactiva no se aprovecha. Se mide en kilo voltio-amperio reactivo hora (kVArh). Se cobra por cada aparato que para funcionar necesita de una bobina (como motores, compresores o transformadores), reduciendo los tiempos de vida de la propia instalación y de los aparatos eléctricos, con los consiguientes costes de reposición y mantenimiento en el tiempo. Las empresas comercializadoras de electricidad hacen un recargo por esta generación a no ser que se corrija instalando baterías de condensadores.

La constante generación de la energía reactiva sobrecarga las líneas transportadoras y generadoras. Las empresas distribuidoras de energía tienen que invertir en equipos de generación para contar con líneas de distribución de mayor capacidad y en transformadores para el transporte y transformación de la energía reactiva. Estos costes son extrapolados a la factura de su empresa.

Cómo escoger una factura adecuada Para poder reducir los pagos en la factura eléctrica, se debe revisar la potencia contratada con la empresa comercializadora, ajustar la tarifa a los hábitos de consumo reales, a través de la gestión de contadores inteligentes que permiten analizar curvas de carga, hábitos de consumo y análisis milimétricos de todos los parámetros eléctricos que influyen en el aumento de la factura eléctrica e instalar batería de condensadores para la eliminación de la energía reactiva inductiva y capacitiva. Desde Energybox, se recomienda contratar una tarifa acorde a la demanda teniendo en cuenta estos parámetros.

Energybox ofrece estos servicios de forma altruista, para optimizar sus recursos energéticos con la mejor opción del mercado.Energybox cuenta con un software de análisis (SEDER) y un departamento que analizará la mejor solución, también la opción de analizar la calidad de red y armónicos, que contribuyen a aumentar la cantidad a pagar por la factura eléctrica y dañan la instalación.

Para realizar el cálculo, Energybox solo necesita una factura eléctrica. A partir de esta, puede emitir una propuesta para reducir el pago de la factura eléctrica. El análisis se efectúa respetando la nueva normativa eléctrica, con base en el perfil de consumo de la red eléctrica de España y estudiando cada caso particularmente.

La recomendación se genera después de que el software propio de Energybox cruce información de algoritmos de REE, la distribuidora eléctrica y el consumo de energía real de cada caso. A la vez, se analizan los hábitos de consumo horario y se adapta a los conceptos de la nueva factura eléctrica. Así, se obtiene la tarifa de electricidad adaptada según las necesidades del cliente.

