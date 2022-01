¿Quiénes son los embajadores de las gafas de sol de SunBahs? Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de enero de 2022, 16:44 h (CET)

Llevar gafas de sol ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Antes la gente las usaba solo para protegerse de los dañinos rayos ultravioleta y la luz directa. Ahora, en cambio, se han convertido en una extensión de la personalidad, una declaración de lo que cada individuo quiere expresar de sí mismo.

En España, hay una marca que ha tenido un avance disruptivo en el mercado de las gafas de sol. Se trata de SunBahs, un fabricante que ha revolucionado el sector con productos novedosos. Tal ha sido el éxito de sus artículos que ya son muchas las personas conocidas que se han rendido a sus diseños, convirtiéndose en sus embajadores.

Los embajadores de SunBahs Las gafas de sol SunBahs son ideales para zonas soleadas como Miami, lugar casi permanente de trabajo de la actriz española Sandra Quiles. Afirma que nunca desaprovecha la oportunidad para lucirlas en sus actividades diarias. Su compañera Itziar Fay tampoco ha podido resistirse a los diseños y forman parte de su outfit de todos los días.

Por otro lado, la presentadora de Mañanas de primera y actriz de televisión Lara Dibildos también ha adoptado a SunBahs como su marca de gafas de sol. La modelo Verónica Hidalgo y la destacada periodista Alexia Rivas igualmente se han sumado al club de embajadoras de la firma española. Se las puede ver usándolas en sus apariciones y en sus publicaciones de redes sociales.

SunBahs también ha dejado huella en el sector de la música. El famoso cantante Fernando López, uno de los intérpretes de la famosa banda Modestia Aparte, también luce uno de los modelos de SunBahs. El intérprete de temas como Ojos de Hielo (1988), Cosas de la Edad (1990) o Como te mueves (1991) sigue siendo un referente. López lleva las gafas en sus giras musicales y en sus actividades personales.

SunBahs también está en el mundo de los deportistas e influencers SunBahs no solo se ha convertido en la marca elegida por estrellas de la televisión y el espectáculo. Entre sus seguidores también ha encontrado embajadores de la talla del torero Canales Rivera, descendiente de un reconocido linaje de toreros en España. Rivera se ha transformado en una personalidad muy influyente no solo en el ámbito taurino, sino también del show business.

Lo mismo se puede decir del jinete y jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi. Recientemente ha sido noticia por un drástico cambio de imagen que ha sido muy celebrado. Según la revista ¡Hola!, con su nuevo aspecto parece un marine del ejército norteamericano. Parte de ese look lo aportan sus gafas SunBahs.

En el movido universo de los influencers, la firma ha conquistado las preferencias de personalidades como Rocío Osorno, Lidia Bedman y Julia MM Salmeán, que aparecen en sus publicaciones llevando gafas de la marca SunBahs de forma usual.

Destacadas por la calidad de las monturas y de las lentes, así como por su diseño, las gafas de esta marca se han convertido en las favoritas de las caras más reconocidas del país.

