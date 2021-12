La tarifa OROC ilimitada, llamadas y datos ilimitados por 26 euros al mes y Dual SIM gratuita Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 18:00 h (CET)

Mantenerse en línea y comunicado se ha convertido en una prioridad, y el smartphone es actualmente una herramienta necesaria en el día a día. Por eso, lo mejor es contar con una tarifa que proporcione los datos de navegación y los minutos necesarios para estar conectado en todo momento.

En ese sentido, la empresa de telecomunicaciones OROC ofrece precisamente un plan con el que el cliente podrá disfrutar de datos y llamadas ilimitadas a un gran precio, la tarifa OROC ilimitada. Además, regala una Dual SIM para navegar con cualquier otro dispositivo sin pagar de más.

Tarifa OROC ilimitada y Dual SIM Esta compañía es un operador móvil virtual que trabaja con la red de Orange. Entre sus características más destacables en el mundo de las OMV, están sus precios competitivos y su excelente atención personalizada.

Una de sus tarifas estrella es la OROC Ilimitada, con la que se podrá disponer tanto de minutos como de gigas infinitos contando con una Dual SIM totalmente gratuita. Esta tarifa tiene un precio de 26 € al mes con impuestos incluidos. De hecho, actualmente es uno de los únicos operadores de telefonía de todo el mercado nacional que ofrece el servicio adicional de Dual SIM en un plan ilimitado.

Una de las ventajas de la Dual SIM es la facilidad de utilizar dos dispositivos como smartphone, reloj inteligente o tablet a la vez, sin cambiar de número ni de contrato. El cliente no deberá preocuparse si desea tener datos en casa mientras está fuera, por ejemplo.

La contratación se puede hacer fácilmente vía online, a través de su web. El envío de la tarjeta SIM se hará en un plazo de 24 a 48h tras su contratación.

¿Por qué elegir a este operador para servicios de telefonía móvil? Hay varias razones por las cuales es una excelente alternativa contratar los servicios de este operador. Entre ellas, destacan las facturas sin sorpresas, ya que no tienen letra pequeña y la cantidad reflejada en ellas será exactamente lo que el usuario deberá pagar, sin costes ocultos.

Otra de las razones es que, a día de hoy, las tarifas que ofrece esta compañía son efectivamente de las más económicas de España, contando con un servicio de calidad. Además, valoran mucho el tiempo de sus clientes, entendiendo que estos desean contar rápidamente con el servicio contratado: “El tiempo es OROC”.

Finalmente, destaca su atención al cliente, disponiendo en todo momento del soporte necesario sin contestadores automáticos infinitos. Los operadores atienden desde su sede central ubicada en Sevilla (España).

En su página web está disponible el enlace para contratar el servicio y el número de contacto directo y gratuito del operador en caso de que el usuario desee hacer alguna consulta y aclarar sus dudas.

