Sentirse bien por dentro y por fuera a través de la nutricosmética de Laura Garín

viernes, 31 de diciembre de 2021, 14:37 h (CET)

La alimentación se refleja no solo en la salud sino también en la apariencia física y el bienestar de una persona. En consciencia de esta realidad, la nutricosmética, que combina la alimentación con el cuidado personal, elabora productos de origen natural para realzar la belleza mediante los componentes activos que contienen.

Dentro de esta línea, la Farmacia Laura Garín cuenta con 20 años de experiencia en la comercialización de este tipo de productos. Su titular, Laura Garín, es además especialista de la piel y en terapias naturales.

Productos de nutricosmética en Farmacia Laura Garín Los productos que pertenecen a la nutricosmética son complementos alimenticios que mejoran el aspecto y la salud del cabello y la piel, actuando directamente sobre ellos. Lo ideal es combinarlos con una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio. Uno de los preparados destacados de Farmacia Laura Garín en este sentido es el Unique Pink Collagen.

Se trata de un producto antiage del que se toman solo dos cucharaditas al día diluidas en agua o zumo. Está fabricado con una fórmula que ofrece una solución completa para prevenir y reducir los signos del envejecimiento en la piel. Estimula la actividad de las células dérmicas y provoca una acción de 360 grados. Impulsa el proceso de renovación celular en la piel porque favorece una correcta circulación sanguínea.

Unique Pink Collagen tiene además una función antioxidante, libera al sistema digestivo de la acumulación de toxinas, mejora la absorción de nutrientes y evita el problema del “vientre hinchado”. Sus beneficios son múltiples, ya que fortalece la piel, las uñas y el cabello. También puede ayudar a aumentar la masa muscular y mejora la salud cardiovascular.

Unique Green Collagen para una mejor digestión Dentro de la misma línea de nutricosmética, en Farmacia Laura Garín también se puede encontrar al Unique Green Collagen, cuyo efecto consigue que el sistema hepático se mantenga sano y funcione a pleno rendimiento. De esta manera, se consigue que los alimentos grasos y las toxinas se procesen de forma eficaz. El cuerpo, así, consigue eliminar los excesos de líquidos.

Como Unique Green Collagen aporta colágeno y es rico en antioxidantes, es ideal para personas que buscan comenzar a perder peso o reducir la retención de líquidos, lo que a su vez contribuye a que la piel conserve una mayor firmeza. El producto se toma también diluido en algún líquido que no esté ni muy caliente ni muy frío. Son dos cacitos (14 gramos) por día. A los primeros días ya se puede empezar a sentir una mejora en la digestión.

En Farmacia Laura Garín se pueden encontrar estos y otros productos de nutricosmética, y además, los profesionales de la firma brindan un asesoramiento online, a través de chat o videollamada, en el que analizan la piel y aconsejan el mejor tratamiento para lograr unos resultados óptimos.

