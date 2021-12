El autor de novela de misterio, Germán Salazar, escribe la historia sin censuras de Joaquín José Martínez en el Corredor de la Muerte Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 13:55 h (CET)

Este año se ha celebrado el 20º aniversario de uno de los sucesos mediáticos más importantes en España. A pesar del tiempo transcurrido, hay muchas personas interesadas en conocer la verdadera historia de Joaquín José Martínez: el ciudadano europeo que el 6 de junio de 2001 logró salir de prisión, tras recibir la pena capital en un controvertido juicio que lo declaró culpable por doble homicidio.

Con el objetivo de desvelar los secretos de este importante suceso en la historia del país, el reconocido escritor Germán Salazar se encuentra escribiendo, actualmente, uno de sus proyectos más ambiciosos. Se trata de una novela en formato thrillerque detalla las sorprendentes e increíbles vivencias que atravesó Joaquín José Martínez en el Corredor de la Muerte de los EE.UU.

La historia nunca antes contada de Joaquín José Martínez sin censuras Desde su detención hasta su liberación el día 6 de junio de 2001, millones de personas alrededor de todo el mundo se vieron sentimentalmente movilizadas por la historia de Joaquín José Martínez, un hombre injustamente condenado a pena de muerte por un doble homicidio que no cometió.

Si bien Martínez fue el primer ciudadano europeo en lograr salir del Corredor de la Muerte, lo cierto es que la justicia tardó más de 5 años en demostrar su inocencia. Durante todo este tiempo, Joaquín atravesó una de las experiencias más duras y transformadoras de su vida, a través de la cual fue testigo de los abusos y maltratos a los que son sometidos diariamente los reclusos que, como él, habitaron en el Corredor de la Muerte.

Tomando todo esto en cuenta, Germán Salazar se dedica a contar la historia de Joaquín José Martínez, incluyendo diálogos y situaciones inéditas en su nuevo libro.

Germán Salazar, el escritor que revoluciona el mercado editorial de España en Amazon y Kindle Tras el éxito alcanzado en Amazon y Kindle con la publicación de su bilogía compuesta por los títulos Código Once: la conjura contra la libertad y X: Control Mental; Germán Salazar ha empezado a trabajar en su próxima novela, sin duda, un libro recomendado. Aunque a diferencia de sus antecesoras esta novela está basada en su totalidad en eventos de la vida real, Salazar trata nuevamente uno de los puntos más importantes de sus obras pasadas: la libertad. En esta ocasión, lo hace contando todo desde el punto de vista de un hombre inocente que tuvo que luchar arduamente ante el sistema penitenciario estadounidense para demostrar su inocencia.

En definitiva, la obra de Germán Salazar cuenta con todo el potencial necesario para convertirse en un best seller. Volviendo a darle protagonismo a una historia que casi parecía olvidada, la nueva novela de Salazar permitirá desvelar los secretos nunca contados y sin censuras de la historia de Joaquín José Martínez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.