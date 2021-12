Los intereses de las tarjetas de una reconocida empresa de electrodomésticos pueden constituir usura, según falla un juzgado

Las tarjetas de crédito son un producto financiero muy útil cuando no se tiene liquidez disponible para adquirir un bien o servicio. No obstante, hay que ser muy cuidadosos con ellas y prestar mucha atención a los contratos, para no sufrir abusos bancarios.

Este es el caso que ha sucedido con una gran empresa de electrodomésticos, cuyos intereses de las tarjetas fueron considerados usurarios por parte de un juzgado, obligando a devolver el importe abusivo al prestatario. El caso fue representado por abusosfinancieros.com, una empresa de servicios jurídicos especializada en llevar casos de abusos bancarios y reclamación de tarjetas de crédito revolving.

Una sentencia exitosa Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Granollers ha dictado una sentencia en la que obliga la devolución de todos los intereses y comisiones generados por una tarjeta de crédito de una reconocida empresa de electrodomésticos y electrónica. La tarjeta fue contratada por un cliente en el año 2017 y debido a ciertas situaciones urgentes generadas por la pandemia tuvo que usarla para comprar fuera de esta compañía.

El cliente desconocía que esto le generaba un interés del 24,31%, haciendo prácticamente inviable la liquidación de la deuda debido a su situación económica. La demanda fue interpuesta por un abogado de abusosfinancieros.com. En ella se dejaba en evidencia el carácter usurario del préstamo, mostrando, entre otras cosas, las notables discordancias entre el interés mostrado en el contrato y el aplicado en las operaciones con la tarjeta de crédito.

Como resultado, el juez condenó a la entidad bancaria a devolver todas las sumas percibidas por el préstamo que hubieran excedido el capital conseguido. Gracias a los servicios legales de abusosfinancieros.com, el dinero devuelto sirvió para pagar la totalidad de la deuda adquirida por el cliente.

Aumento de los abusos bancarios con tarjetas de crédito Las reclamaciones de tarjetas de crédito han ido en aumento durante los tiempos de crisis. La situación económica generada por la pandemia ha afectado a muchas personas, obligando a muchas a contratar y hacer uso de este producto financiero. El problema es que muchas entidades bancarias, aprovechándose de eso, ofrecen tarjetas de crédito poco transparentes que esconden intereses usurarios. Esto, posteriormente, se convierte en una carga muy pesada para el usuario, que termina sin poder pagar la deuda, ni los intereses y comisiones generados por ella hasta ese momento. A esto se le suman las consecuencias que se generan por este tipo de impagos, afectando todavía más su situación financiera.

No obstante, y a pesar de esta situación, existen empresas de servicios jurídicos como abusosfinancieros.com, compuesta por abogados expertos en derecho bancario que pueden aportar una solución definitiva a estos problemas. Están especializados en la reclamación de tarjetas de crédito y han logrado, con su trabajo, eliminar la deuda de sus clientes e incluso recuperar su dinero. El caso de éxito expuesto anteriormente es muestra de ello, ya que gracias a la representación de abusosfinancieros.com el usuario recuperó el dinero del préstamo abusivo del gigante electrónico.