La Escuela Superior de Música Jam Session ofrece la especialidad de interpretación en el ámbito del rock, músicas urbanas y nuevas tendencias Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 13:40 h (CET)

Para muchas personas, estudiar música, profesionalizarse y obtener un título en este sector es uno de sus grandes sueños. Si bien es cierto que hay academias en España donde se enseña música, no hay muchas opciones a la hora de realizar estudios superiores formales en esta área.

En ese sentido, la Escuela Superior de Música Jam Session permite obtener un título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de interpretación, la cual actualmente tiene mucha relevancia en el mundo musical y es cada vez más demandada.

Jam Session, una escuela de estudios superiores de música Jam Session se diferencia de otras instituciones por múltiples factores, entre los que destacan que no se trata de una academia, sino que es un centro de formación superior en música, autorizado por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y certificada por la AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). De esta manera, a través de esta universidad se puede adquirir el título de Grado Superior en Música. Todos los títulos están enmarcados específicamente en el ámbito del rock, la música urbana y las nuevas tendencias musicales, lo que en efecto, es otra de sus características distintivas. De hecho, Jam Session también otorga el primer grado oficial de música rock que existe hasta el momento en toda España y que ahora tiene abierta sus puertas para quienes desean estudiar la carrera de sus sueños.

¿Qué pueden aprender los alumnos en Jam Session? Jam Session plantea un sistema de enseñanza que permitirá aprender todo sobre la música moderna, las distintas ramificaciones y la evolución hasta la actualidad, a la persona que ha decidido comenzar sus estudios profesionales de música. Asimismo, aprenderá a conocer y a manejar las tecnologías utilizadas en la creación y producción de las nuevas tendencias musicales, haciendo énfasis en la creatividad y el desarrollo del talento. Por otra parte, también se busca que el músico aprenda a ejecutar bien un instrumento tanto a nivel solista como al lado de una banda. El objetivo es que pueda dominar el lenguaje musical para crear arreglos creativos y para dirigir efectivamente a un grupo completo de músicos. Toda la carrera consta de 240 créditos ECTS oficiales, que a su vez forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior.

Con los estudios en interpretación, el estudiante se convierte en un músico integral, completo y por supuesto con un título único en España que certifica su aprendizaje, habilidades y conocimientos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.