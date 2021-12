Freenetiks llega a Badajoz con un show nacional de freestyle

Skone, Invert, Dj Hazhe y Chuty se unirán en una de las batallas de gallos con público más memorables de los últimos tiempos.

El Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz acogerá el próximo 7 de enero de 2022, a las 21 horas, uno de los mayores espectáculos de freestyle del país de la mano de Freenetiks, estrellas del circuito internacional del freestyle y las batallas de gallos.

Invert, Skone y Chuty son Freenetiks, tres campeones de freestyle con tres títulos nacionales y dos campeonatos del mundo, que para desarrollar el mayor show internacional en español se unen al referente del hip hop, DJ Hazhe, ofreciendo uno de los espectáculos más impresionantes de este género en el que el público también podrá participar.

Freenetiks Freestyle Show es el colofón al programa Batalla de Gallos Extremadura 2021, que ha desarrollado talleres de música rap y hip-hop por toda la geografía española, especialmente en las zonas y con los grupos sociales más desfavorecidos de la región.

El show aunará diversas propuestas, como la exhibición de los mejores estilos en el arte de improvisar, la interacción con el público y una batalla a tres. Una verdadera fiesta de la palabra cuyo objetivo es ofrecer algo diferente al concepto de batallas conocido hasta ahora.

Además, para calentar el ambiente el evento comenzará con la presentación oficial de la primera Liga Profesional de Freestyle de Extremadura ¨The Survival League” que comenzará su andadura en 2022, reuniendo a los ocho freestylers más destacados de la región.

Las entradas están a la venta en la plataforma Wegow a un precio de 15 euros la entrada general y 25 euros la entrada VIP, con la que se disfrutará de ventajas como butaca preferente, póster firmado y foto con los artistas.

Más sobre Freenetiks La trayectoria de Freenetiks, como espectáculo conjunto, empieza en 2016. Desde entonces, sus componentes han realizado shows en los mejores festivales del país llegado a reunir a miles de amantes de este género.

Invert, Campeón Nacional e Internacional de la RedBull Batalla de los Gallos 2014 En noviembre de 2014 fue el Campeón Mundial de la mayor competición de habla Hispana de Improvisación / Freestyle tras su 4ª clasificación consecutiva en una final nacional. Tras ganar la final española en Cádiz, ante 22.000 personas, ganó su primer Campeonato Internacional.

En enero de 2015 comenzó su primera gira en Argentina y compartió escenario con Kaiser y Sony, 2º y 3º puesto de la gran final que le condujo a conquistar el título. En Argentina, el colectivo más importante de habla hispana de Sudamérica le acogió como primer miembro español. Su primer concierto en la Plaza de San Martín de Buenos Aires junto a más de 5000 personas.

Skone: Campeón Internacional de la RedBull Batalla de los Gallos 2016 Skone se consolidó como el mejor freestyler de habla hispana al ganar el Campeonato Nacional en Valencia ante más de 20.000 personas y con la conquista del Campeonato Internacional de la RedBull Batalla de los Gallos 2016 celebrado en Lima, Perú, tras eliminar a Tom Crowley, Papo y Arkano, Skone venció en la ronda final al anfitrión, Jota, y se convirtió en campeón del mundo. Además, en 2020 se proclamó campeón RedBull Batalla de los Gallos Exhibición y Campeón Nacional de RedBull Batalla de los Gallos Final Nacional España 2020.

Chuty, Campeón Nacional de la RedBull Batalla de los Gallos 2013 El artista empezó su recorrido a los 17 años, cuando consiguió su primer campeonato regional en la Regional de Madrid de Hipnotik en 2010. Desde entonces, se ha proclamado Campeón Nacional de la Gold Battle en 2011, Campeón del Urban Festival de Torrejón 2011, Campeón Regional de Madrid en Hipnotik 2012, entre otras competiciones donde se ha hecho un nombre entre los seguidores de esta disciplina. En 2013 dio el salto definitivo tras alzarse como Campeón Regional de Madrid y Campeón Nacional en Sevilla ante 10.000 personas. También representó a España en la Final Internacional de Argentina, donde llegó hasta las semifinales del evento mundial.

Dj Hazhe, deejay y productor de música urbana Eric Cunningham, más conocido como Hazhe, es actualmente integrante del grupo Freenetiks junto a los campeones internacionales Skone (2017), Invert (2014) y Chuty. También fue miembro de los grupos Rapsusklei & Hazhe y Cloaka Company entre otros. Ha creado más de 15 discos que han salido al mercado y también varias producciones para artistas como Shariff, El Sicario, Kase O, Lírico, Sho-hai, Xhelazz, Granpurismo (Suiza), Smoothe the hustler (New York), Shyheim (New york), Mustafa Yoda (Argentina), BCWN Crew (París) y otros tantos trabajos. Como Dj, ha pasado por todos los clubes nacionales dedicados a la música hip-hop/rap y todos los festivales dedicados a esta cultura.