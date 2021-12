Ride On, la empresa que gestiona el sistema de bicicleta compartida en Pamplona, implementará nuevas tarifas en 2022 para ajustarse a las necesidades de todos los usuarios Comunicae

viernes, 31 de diciembre de 2021, 18:17 h (CET) Los Reyes Magos viajan en bicicleta en Pamplona: los abonados al sistema de bicicleta compartida recibirán un regalo de 10 euros para disfrutar a partir del próximo 6 de enero Ride On, la empresa Navarra que gestiona el sistema de bicicleta eléctrica compartida en Pamplona, ha solicitado al consistorio de la ciudad un cambio de tarifas a implementar en las próximas semanas con el objetivo de ajustarse mejor a las necesidades de todos los usuarios. La petición al Ayuntamiento llega tras un proceso de escucha activa durante estas primeras semanas de puesta en marcha del sistema de bicicleta compartida, con un cobro por minutos, y con la intención de mejorar el coste de los trayectos más cortos con respecto a los más largos por la ciudad, de manera que la bicicleta eléctrica sea una opción real de movilidad y siempre en favor de una mayor claridad del coste final para el usuario.

Además, todas las personas abonadas al sistema de bicicleta compartida de Ride On recibirán un Regalo de Reyes de 10 euros el próximo 6 de enero para gastar en viajes y reservas. Igualmente, esta promoción estará activa para aquellas personas que no están abonadas todavía y decidan hacerlo antes de esa festividad.

Con este doble anuncio, que supone un importante esfuerzo económico por parte de la empresa Ride On, en un contexto marcado por una menor movilidad derivada de la pandemia, una inflación creciente y por un encarecimiento de los costes de la energía eléctrica, se quiere demostrar una vez más el compromiso con Pamplona, en el fomento de la movilidad sostenible en la ciudad, y con la idea de seguir posicionando a Pamplona como smart city pionera en España al contar con la flota de bicicletas eléctricas más potente de España, con una ratio de 2 bicicletas de uso compartido por cada 1.000 habitantes y con el objetivo de llegar a 2,5 bicicletas por cada 1.000 habitantes duplicando la media nacional.

Durante las semanas que el sistema de bicicleta compartida de Pamplona lleva en funcionamiento se han registrado 4.700 usuarios registrados, un éxito que afianza las aspiraciones de la empresa de llegar a los 400.000 viajes anuales una vez el sistema esté completamente instalado.

Ride On apuesta por Pamplona

Ride On, que cuenta con una importante trayectoria nacional e internacional en este campo de la movilidad sostenible ha invertido más de 2 millones de euros en el proyecto del sistema de bici compartida de Pamplona, unas cifras que aumentarán con el despliegue del 100% del sistema (estaciones y bicis).

Junto a ello Ride On quiere subrayar que existen actualmente numerosas solicitudes por parte de usuarios para extender el servicio de bicicletas compartidas a otros municipios de la comarca de Pamplona y muestra su disposición a poder atender esa demanda con la extensión del sistema.

La apuesta de Ride On es seguir trabajando por la movilidad sostenible también en Pamplona para lograr que la bicicleta compartida pueda convertirse en uno de los sistemas preferidos de transporte urbano del futuro, contribuyendo desde lo local a la lucha contra el cambio climático, y en consonancia con las directrices del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Este proyecto también es una firme apuesta del Ayuntamiento de Pamplona por implementar soluciones de movilidad sostenible y se enmarca dentro de Go Green Pamplona, su estrategia de Transición Energética y Cambio Climático.Desde el Ayuntamiento de Pamplona se están promoviendo iniciativas para fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo privado, así como ampliando la red ciclable de la ciudad - se prevé que cuente con 127, 4 km de carril bici en 2022 - y mejorando la seguridad en vías ciclistas.

Cobro por minutos efectivos de viaje sin agrupar por tramos

El planteamiento de las nuevas tarifas tiene como línea principal que el cobro se lleve a cabo por minutos efectivos de viaje realizado sin agrupar por tramos, siendo los 20 primeros minutos gratuitos lo que incluye casi al 80% de los viajes realizados hasta la fecha.

Las tarifas por minuto de los abonados al sistema de bici compartida de Pamplona se reducirán favoreciendo a los usuarios abonados al sistema de bicicleta compartida, a los que se harán también partícipes de otras promociones y descuentos similares a la que se llevará a cabo en Reyes.

Como es habitual en otros sistemas compartidos la nueva tarifa también incluye un precio mínimo de desenganche, al igual que se hace en todos los sistemas actuales del mundo especialmente si se tratan de bicicletas eléctricas y si el proyecto ha sido implementado a riesgo y ventura de la concesionaria y sin coste alguno para el Ayuntamiento, como es el caso de Pamplona.

