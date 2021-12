¿Por qué afear un baño precioso con unos cepillos de dientes horribles?, por My Own Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 17:53 h (CET)

El diseño de un cuarto de baño puede ser muy bonito, pero hay que cuidar todos y cada uno de los detalles que se incorpora en ellos. Si se colocan objetos que afean el espacio, todo el esfuerzo no habrá valido la pena. Uno de los elementos que rompen más la harmonía visual de los bonitos diseños de los baños son los cepillos de dientes.

Para solucionar ese problema y en atención de que en la decoración cuartos de baño los detalles siempre cuentan, la empresa My Own lanzó distintas colecciones de cepillos de dientes de diseño que expresan una nueva visión en el sector.

Cepillos de dientes innovadores, eficaces y seguros Los cepillos de las distintas líneas de My Own, ideales para completar la decoración de cuartos de baño son un producto completamente diferente a todos los demás, con diseño estampado y fabricados en plástico ABS que es 100 % reciclable. El emprendimiento está desarrollado por el odontólogo Daniel Cárcamo del Río y la arquitecta Beatriz Ferrero Vaca.

Los cepillos de dientes My Own cuentan con un mango ergonómico que permite el correcto cuidado de la higiene dental. Su mástil de geometría plana mejora la sujeción y facilita la limpieza de las piezas dentales. Cada uno presenta filamentos de poliamida colocados en forma de un óvalo, que garantiza la higiene bucal. Se trata de productos completamente seguros que cumplen con todas las normativas de la Comisión Europea y, próximamente, la FDA.

Todos los cepillos de la firma son aptos para ser utilizados con frecuencia, como corresponde para mantener la salud de los dientes, al menos tres veces al día durante tres meses. Se recomienda renovar los cepillos una vez cumplido ese período de tiempo. En total My Own presenta en la actualidad 36 modelos distintos que están agrupados en distintas colecciones.

Los cepillos de dientes My Own dan un toque distintivo al cuarto de baño Los cepillos que se encuentran dentro de la colección Art Deco, ideales para completar la decoración de los cuartos de baño, se destacan por su elegancia y sobriedad. Estos presentan diseños lineales, en los que se destaca el color negro con detalles psicodélicos y geométricos en tonalidad también en negro o en blanco. El punto distintivo de estos cepillos de dientes son las originales cerdas negras que le dan un toque chic al baño.

En cambio, los artículos de la colección Pure cuentan con un estilo más tradicional como su nombre lo indica. En cualquier caso, resultan vanguardistas y rompedores en relación con los cepillos tradicionales. La línea de diseño es sorprendente y está definida por los colores blanco y dorado. Además, My Own comercializa dentífricos exclusivos con sabor a coco y limón.

En conclusión, la decoración de los cuartos de baño mejora mucho cuando se completa con artículos de diseño, en los que se expresa una búsqueda estética diferente y vanguardista, tal como sucede con los cepillos de dientes que ofrece My Own.

