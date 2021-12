Crece la venta de sistemas de climatización por aerotermia por el precio de la luz, según Climelectric Comunicae

viernes, 31 de diciembre de 2021, 17:29 h (CET) En un entorno de altos precios de la energía como el actual, sistemas de climatización alternativos y de energía renovable como la aerotermia tienen un futuro prometedor. Actualmente la venta de estos sistemas se encuentra experimentando un crecimiento bastante significativo y cabría esperar que las ventas no hagan sino aumentar en los próximos años, según Climelectric Ha sido una de las noticias más recurrentes durante el año 2021: el precio de la electricidad no ha dejado de subir y ya acumula un encarecimiento de entorno al 350%. La explicación se encuentra en una mezcla de diferentes factores como la escasez de gas debido a problemas de producción o tensiones geopolíticas, el incremento de los precios de los derechos de emisión de CO2 o fenómenos naturales como la Borrasca Filomena, que ocurrió a principios del año 2021 y afectó de manera temporal los precios mayoristas de la electricidad.

Según numerosos expertos, es muy probable que la subida del precio de la electricidad continúe a lo largo del año 2022, y que este encarecimiento se traslade a otros bienes, incluso los de primera necesidad como los alimentos. Ante estas perspectivas, la población española ya se encuentra buscando alternativas y soluciones que le permitan combatir la escalada de precios y ahorrar.

La calefacción y la refrigeración representan más de la mitad del consumo energético de los hogares españoles. Los sistemas de climatización se basan principalmente en calderas de gas y gasoil para calefacción y sistemas de aire acondicionado. Los sistemas de climatización por aerotermia, a pesar de ser éstos una tecnología ya bastante madura, son aún relativamente escasos en España, representando apenas 1 de cada 10 sistemas de climatización actualmente instalados en España hasta el año 2020.

No obstante, dadas las condiciones actuales discutidas previamente referentes a los elevados precios de la electricidad, la venta e instalación de sistemas de climatización por aerotermia se encuentran experimentando un ´boom´ sin precedentes en la actualidad.

De acuerdo a Alejandro Duque, director de Climelectric, empresa valenciana líder en la instalación y venta de todo tipo de sistemas de climatización, la aerotermia se está imponiendo poco a poco como el sistema de climatización de preferencia: "la venta de estos sistemas está creciendo de manera muy rápida, la población se encuentra buscando soluciones a la subida de precios de la electricidad y se ha venido enterando poco a poco que estos sistemas son altamente eficientes y permiten alcanzar importantes ahorros en la factura de la luz", indica. Su empresa presta servicios de venta e instalación de sistemas de aerotermia Saunier Duval en Valencia, pero también de otras marcas como Viessmann, Junkers o Ferroli. Del mismo modo, también presta servicios de asistencia técnica profesional en Valencia para los equipos de estas marcas como servicio tecnico Saunier Duval Valencia, servicio tecnico Viessmann Valencia o servicio tecnico Ferroli Valencia.

La aerotermia se está imponiendo poco a poco en España y se estima que para finales de la presente década representarán 1 de cada 3 sistemas de calefacción instalados. Estos sistemas, capaces de conseguir ahorros de hasta un 80% en el consumo eléctrico de la climatización de los hogares, se basan en una tecnología que captura la energía del aire exterior para transportarla al interior de los recintos en lugar de generarla, lo que les permite alcanzar eficiencias superiores de entorno al 500% comparados con sistemas de climatización tradicionales y producir tanto calefacción como ACS y aire frío, dependiendo de lo que se necesite.

Respecto al coste de estos sistemas, es cierto que estos sistemas son más costosos que los sistemas de climatización tradicionales, no obstante el ahorro que permiten conseguir en la factura eléctrica facilita que el tiempo de amortización de la inversión inicial sea cada vez más reducido en un entorno de altos precios de la energía como el actual, más aún si se combinan con sistemas de energías renovables como la energía solar fotovoltaica. Así mismo, la introducción de iniciativas gubernamentales destinadas a fomentar el mercado de los sistemas de aerotermia en España como el programa EERRR que contó con un presupuesto de 660 millones de € en 2021, van a facilitar la transición hacia este tipos de sistemas de climatización.

En definitiva, en un entorno de altos precios de la energía como el actual, sistemas de climatización alternativos y de energía renovable como la aerotermia tienen un futuro prometedor. Actualmente la venta de estos sistemas se encuentra experimentando un crecimiento bastante significativo y cabría esperar que las ventas no hagan sino aumentar en los próximos años.

