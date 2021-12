2021, un año muy solidario para el sector de la joyería. Nace el Premio Beata Mariana de Jesús de Condé de Diamante. Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 16:15 h (CET)

Culmina 2021, un año donde la solidaridad ha sido la gran protagonista del sector joyero con la presentación de un reconocimiento internacional anual: el Premio Beata Mariana de Jesús.

Tras estos dos años de pandemia, se ha hecho notable cada vez más la gran labor de los voluntarios que no solo han tenido un papel destacable en la gestión de esta crisis, sino en muchas labores humanitarias de diversa índole, tanto a nivel nacional como internacional.

Así fue reconocido por el sector joyero a través del Premio Beata Mariana de Jesús, un galardón de prestigio, diseñado y creado por la firma Condé de Diamante, cuyas cofundadoras son Laura Domínguez y Ana Merino, empresarias que destacan por sus colaboraciones humanísticas. Esta joya nació en el contexto de la necesidad de revalorizar la importancia fundamental del voluntariado en nuestra sociedad.

El acto de presentación tuvo lugar en el foro “Diplomacia y Sociedad Civil” del Real Casino de Madrid el día 15 de junio de 2021 y se hizo in memoriam de D. Alfonso Ramonet, Asesor de Protocolo de la Archidiócesis de Madrid y alma de este proyecto, en el que trabajó durante un año junto a Ana y Laura para sacar a la luz este galardón.

En el evento, moderado por D. José Luis Yzaguirre, intervinieron destacados ponentes que debatieron sobre el voluntariado en la sociedad del Siglo XXI: D. José Luis Arranz Villafruela, General de División de la Guardia Civil; Dña. Ana María Almasan, Decana del Cuerpo Consular de la Embajada de Rumanía; D. Víctor Quirós Oyagüez, Director Autonómico del Voluntariado, Participación y Desarrollo de la Red Territorial de Cruz Roja Española; D. Pablo Aledo Martínez, Director General de la Fundación Altius; Laura Domínguez, gemóloga y cofundadora de Condé de Diamante; D. Faustino D. Horcajo Pulido, Real Academia de Santa María la Real de la Almudena.

¿Cómo es la joya del premio? Es un diseño patentado por Condé de Diamante, inspirado en los héroes anónimos y reservado para ellos por su labor humanitaria. ¿Por qué está hecho con metales preciosos y rubíes? Porque el trabajo que realizan los voluntarios es oro para la sociedad, y el rojo del rubí es el color del corazón que los une.

Por qué se llama “Beata Mariana de Jesús”? El galardón recibió el nombre en honor de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de la ciudad de Madrid, junto a San Isidro Labrador. Este nombre fue concedido por la orden de la Merced y D. Juan Francisco Macías, párroco de la Parroquia Beata Mariana de Jesús. El Premio Beata Mariana de Jesús es a partir de este año en adelante símbolo del voluntariado en el mundo, pues la joyería, al igual que las demás artes, no entiende de fronteras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.