Actualmente, gracias a los propósitos de algunas marcas de ropa y accesorios, los términos “moda” y “sostenibilidad” pueden ser compatibles y son materializados. De hecho, nace Ecoalf ante la preocupación por el excesivo uso de los recursos naturales del mundo y la gran cantidad de residuos industriales generados en algunos países.

Esta es una empresa cuyo propósito es la creación de prendas y accesorios de alta calidad a un coste ambiental mínimo, trabajando siempre en pro de la responsabilidad social. Desde el portal multimarca online Who Killed Bambi? apuestan por la sostenibilidad de marcas de prendas tanto para mujeres como para hombres.

La historia de la marca Ecoalf Esta marca nació con el propósito de fabricar la primera generación de prendas y accesorios con materiales reciclados, manteniendo la misma calidad y los diseños originales que los productos realizados de materiales no reciclados considerados como los mejores.

Desde el año 2009, la empresa ha demostrado con cada colección que no es necesario continuar con el abuso de los recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada e inconsciente. Al mismo tiempo que garantiza la satisfacción de las necesidades actuales sin llegar a comprometer las futuras.

En relación con esto, Ecoalf lanzó su campaña “Because there is no planet B” (Porque no hay planeta B), motivando a la población mundial a cuidar y preservar el ecosistema, ya que no existe otra opción para vivir. En el 2015, también la marca lanzó su nueva campaña llamada “Upcycling the oceans” (Reciclando los océanos), con el fin de recolectar desechos del fondo de los mares y reutilizarlos como hilo de primera calidad para la confección de cada una de sus prendas.

Una marca con trascendencia internacional Ecoalf es una marca de origen español que ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional. Por esta razón, el 50 % de este negocio se encuentra fuera de España, convirtiendo a Europa y Estados Unidos en sus mercados estratégicos.

Esta ha sido una de las primeras marcas de moda española en obtener el Certificado BCorp, el cual reconoce a las organizaciones como las que son mejores para el mundo. Con más de 10 años en el mercado, en la actualidad se mantienen firmes en el cumplimiento de su misión y visión, creando nuevos productos de excelente calidad con materiales reciclados.

También es destacable la colección cápsula de Ecoalf mujercon la modelo internacional Blanca Padilla, esto ha hecho que la marca haya alcanzado un status y un reconocimiento internacional.

Asimismo, a través del proceso de reciclaje se han obtenido más de 300 tejidos utilizando botellas de plástico, restos de redes de nylon, neumáticos usados, posos de café y algodón posindustrial, entre otros materiales. De esta forma, se consigue materia prima de gran calidad y con buenas propiedades técnicas. Estos han servido para confeccionar prendas para hombres, mujeres, niños, accesorios y calzado, entre otros productos.

Los artículos de Ecoalf hombre y pueden adquirirse a través de la tienda online de Who Killed Bambi?, la cual dispone de un método sencillo para la compra y varias opciones de pago fáciles y seguras.