La relación entre la economía circular y el diseño sostenible, por Coffee Out Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las cápsulas de café han entrado con fuerza en el mercado. Los resultados del Estudio del Consumo del Café en España realizado en 2020 así lo demuestran.

En 7 de cada 10 hogares españoles hay una cafetera de cápsulas y al año se beben unas 40.000 toneladas de esta bebida.

El gran consumo de este producto ha traído consigo un problema: los residuos. La cantidad de cápsulas de café de aluminio suponen un obstáculo en cuanto a su reciclaje. De las compañías que comercializan el café en cápsulas, muy pocas tienen puntos de reciclaje en sus tiendas.

Reciclar cápsulas de café en casa gracias a Coffee Out En medio de esta situación, se dispone ahora de un invento que permite reciclar las cápsulas de aluminio usadas y los residuos de café que quedan en ellas. Se trata de Coffee Out, un aparato sencillo, discreto y muy fácil de usar que separa la cápsula usada del café sobrante. De esta manera, los usuarios pueden reciclar los envases y reutilizar el producto restante como abono para el jardín o bien depositarlo en el contenedor de la fracción orgánica.

Coffee Out es un producto novedoso que se presenta como un verdadero ejemplo de la economía circular. Está elaborado en plástico duro ABS 50% reciclado y tiene un mecanismo que hace que el proceso de reciclaje de cápsulas sea una tarea divertida. Es, además, muy elegante y su tonalidad oscura combina con cualquier tipo de cocina. Eso permite tenerlo siempre a mano para usarlo todos los días.

Con este novedoso accesorio se pueden reciclar las cápsulas de café sin salir de casa. Ya no es necesario ir hasta un punto limpio o trasladarse hasta una tienda oficial para que sean procesadas correctamente.

Coffee Out: identificados con la economía circular Coffee Out es una empresa cuya filosofía de trabajo se centra en la economía circular. Es el esquema conformado por las acciones de reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Bajo estas premisas, fabrican productos con material reciclado, totalmente respetuosos con el medioambiente.

Este utensilio para el reciclaje es el producto estrella de la marca que resume todo el esfuerzo que hace en favor del medioambiente. La propia empresa explica que con Coffee Out han aportado una solución al grave problema que representa el consumo generalizado del café en cápsulas de aluminio en el mundo.

Este invento de forma cilíndrica es compatible con las cápsulas de Nespresso y con otras marcas de café en cápsulas compatibles de aluminio que se comercializan en España. La salida al mercado de Coffee Out significa un punto de inflexión en el reciclaje a nivel doméstico, en el que todo el mundo puede y debe poner su granito de arena.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.