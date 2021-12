Técnicas de vanguardia en implantes dentales de la mano de Grupo Gente Vital Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En pocas palabras, la sonrisa es la carta de presentación de cualquier persona. Esta es una de las primeras características físicas en las que se fijan las personas en cualquier contexto, pues resulta ser uno de los elementos de mayor comunicación y confianza a la hora de entablar una conversación.

Por lo que, la caída o la falta de algunas piezas dentales e incluso la mala ubicación de alguna de ellas puede significar no solo enfermedades bucales que impliquen dolor o incomodidad, sino que además generar inseguridad en la persona.

En busca de ayudar y solucionar este tipo de problemáticas a pacientes de España, el Grupo Gente Vital y su equipo de odontólogos expertos y especializados ofrece técnicas de vanguardia en implantes dentales.

Ventajas de usar implantes dentales Hace muchos años, reemplazar un diente caído por enfermedad o por algún accidente resultaba casi impensable y de lograrse, resultaba ser una opción poco estética. No obstante, con el tiempo y los avances tecnológicos, se han convertido en una excelente alternativa para mantener una sonrisa perfecta.

Los implantes dentales no solo solucionarán las inseguridades y el aspecto físico de los pacientes que hayan perdido una o varias piezas dentales, sino que además les permitirán realizar actividades de manera más sencilla y natural como masticar alimentos y tener una higiene bucal más fácil y adecuada.

Por otro lado, los implantes dentales, siempre y cuando el paciente cumpla con todas las recomendaciones dadas por el dentista, son muy duraderos y seguros. Además, es un procedimiento que no requiere mayor intervención ni hospitalización, de hecho, puede ser realizado durante una única consulta sin mayor inconveniente.

Grupo Gente Vital acompaña al paciente La Clínica Grupo Gente Vital cuenta con las más modernas técnicas y tratamientos para la salud dental y trabaja de manera segura y especializada, hecho que permite que todos sus pacientes logren una sonrisa perfecta. Tiene además, 20 años de experiencia en el sector y más de 17.000 pacientes satisfechos y con total confianza en su equipo médico y en los resultados que consigue con su atención y tratamiento.

Por otro lado, el trabajo en conjunto que realizan con los Laboratorios de Prótesis resultan ser de la máxima calidad, ofreciendo a sus pacientes garantías anuales según el tipo de tratamiento.

Finalmente, durante los tratamientos y procesos de implantes dentales, Grupo Gente Vital y su grupo de cirujanos orales acompañarán y guiarán al paciente en todo momento garantizando el éxito y la obtención de los mejores resultados. Durante sus años de historia, la clínica ha realizado 5.500 implantes, lo que recalca su experiencia y conocimiento para este tipo de intervenciones.

