¿Cómo elegir una empresa de reformas integrales? Por NOVOHOGAR

viernes, 31 de diciembre de 2021, 14:18 h (CET) Emprender una reforma total o parcial de una vivienda es un proyecto complejo, tanto por el alcance de las obras como por el presupuesto necesario Esta reforma de la casa no puede llevarse a cabo sin una empresa de reformas integrales. De hecho, la renovación de una casa o un piso requiere una serie de conocimientos: electricidad, fontanería, tabiques, pintura, etc.

Por lo tanto, para reformar el hogar, la mejor opción es contratar a una empresa de reforma para todos los oficios.

Entonces, ¿qué empresa de reforma se debe elegir? ¿Cómo se selecciona una empresa de reformas? ¿Cuáles son los criterios para elegir un contratista general?

Si se desea realizar una reforma de una vivienda o piso antiguo, Daniel Chirica, Director y Gerente de NOVOHOGAR le ofrece algunos consejos para elegir la empresa de reformas.

¿Qué es una empresa de reformas?

Una reforma consiste en rehabilitar el estado de una propiedad. Este proyecto es necesario en diversas situaciones, como la adquisición de una casa antigua, las inclemencias del tiempo que han causado daños importantes o la mejora de las instalaciones, por ejemplo.

A continuación, le ofrece un resumen de la información que se debe conocer sobre las empresas de reformas para ayudarle a tomar la decisión correcta:

Principio de una empresa de reformas integrales

La reforma de una casa puede adoptar muchas formas. ¿Se quiere acondicionar el ático? ¿Una reforma completa de la casa? ¿Reformar un baño? ¿O sólo reformar una habitación? Hay varias opciones posibles en función del estado de la casa, del presupuesto y, sobre todo, de los deseos y necesidades.

Sin embargo, sea cual sea el proyecto, tendrán que intervenir diferentes profesionales en el oficio: albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, escayolistas, etc.

Esta es la razón por la que una empresa de reformas integrales con amplia gama de servicios puede ahorrarle muchos problemas. De hecho, ya cuenta con todas las competencias y especialidades dentro de la estructura. Basta con dar las instrucciones para la reforma de la propiedad y ellos se encargarán del personal que necesiten, así como también para la limpieza tras la reforma.

Por lo tanto, el papel de una empresa de reforma multidisciplinar es reunir a todos los oficios de la construcción para poder realizar todos los trabajos. Esta capacidad le permite intervenir en proyectos de gran envergadura, que implican tanto trabajos estructurales como de acabado. En cuanto al cliente, sólo tiene una persona de contacto para los trabajos de reforma.

Ventajas de una empresa de reformas integrales

Si las empresas de reformas son tan populares entre los particulares, es porque tienen varias fortalezas.

La diversificación de los oficios y habilidades de una empresa de reforma integral permite al cliente tener una sola persona de contacto. Para un proyecto de reforma, esta característica facilita enormemente el trabajo.

Entre las ventajas de recurrir a una empresa de construcción para reformar un piso o casa, se encuentran:

Centralización: La empresa centraliza todas las intervenciones: planificación, coordinación de la obra y gestión de las tareas se facilitan enormemente.

La empresa centraliza todas las intervenciones: planificación, coordinación de la obra y gestión de las tareas se facilitan enormemente. Competencia: Gracias a la internalización de los distintos oficios en las reformas, la empresa puede intervenir en grandes obras: construcción, reforma total y ampliación.

Gracias a la internalización de los distintos oficios en las reformas, la empresa puede intervenir en grandes obras: construcción, reforma total y ampliación. Único punto de contacto: No se necesita tratar con diferentes artesanos. La mayoría de las veces siempre se tiene a una sola persona de contacto que es la responsable de todos los servicios.

No se necesita tratar con diferentes artesanos. La mayoría de las veces siempre se tiene a una sola persona de contacto que es la responsable de todos los servicios. Respeto de los plazos: Al estar la empresa centralizada, los plazos se cumplen mejor que si hubiera que coordinar a diferentes artesanos.

Al estar la empresa centralizada, los plazos se cumplen mejor que si hubiera que coordinar a diferentes artesanos. Seguimiento de la obra: El seguimiento de la obra lo realiza únicamente la persona de contacto, lo que permite medir con precisión el progreso de la reforma. Listas de obras interiores y exteriores viables

Por lo tanto, la empresa de renovación se encarga de todos los trabajos de una reforma ya sea integral o parcial. Para que se hagas una idea de lo que se puede hacer al reformar un piso o una casa, se muestra una lista de los servicios de interior y exterior que ofrecen este tipo de empresas:

Para la reforma de interiores

Cambio de revestimientos de suelos y paredes

Acondicionamiento de ático

Redistribución de habitaciones

Reforma de cocina

Reforma de baño

Acondicionamiento de habitaciones

Aislamiento interior Para la reforma de exteriores

Reparación de tejados

Aislamiento exterior

Reforma de fachada

Reforma del sistema de saneamiento

Equipamiento exterior ¿Por qué elegir una empresa de reformas con etiquetas?

Para seleccionar una empresa de reforma integral, se puede comenzar por comprobar la concesión de etiquetas.

Estas etiquetas no son una garantía en sí mismas, pero demuestran que la empresa ha recibido formación.

Para elegir la empresa de reformas, se debe fijar primero en las etiquetas que tiene. Estas etiquetas permitirán estar seguro de que la empresa seleccionada realiza los trabajos de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes. Esto es una garantía de calidad.

Conocer la empresa de reforma

Lo segundo que hay que hacer es informarse sobre la empresa. Para ello, llevará a cabo una investigación sobre todo a través de Internet.

Hay que buscar en la página web de la empresa para evaluar la fiabilidad. Sin duda verá algunos de los trabajos que le darán una idea de la calidad de los mismos.

También se agradece la búsqueda de reseñas, preferiblemente en foros o redes sociales y al margen de las reseñas publicadas en la web de la empresa, ya que seguro que son elogiosas. Esto le dará varios testimonios de personas que han utilizado esta empresa. Además, al conocer personalmente a personas que han utilizado los servicios, es útil pedirles también la opinión.

Comparar presupuestos de 3 empresas de reformas

¿Cuál es el presupuesto para reformar una casa? ¿Cuánto cuesta reformar un piso antiguo? Para ello y para que pueda ponerle precio al proyecto, se debería pedir un presupuesto a 3 empresas de reformas integrales.

De este modo, se podrá obtener una cifra precisa para los trabajos de reforma, pero también la posibilidad de comparar los servicios y las tarifas anunciadas.

De hecho, cada profesional es libre de fijar sus propias tarifas. Más aún cuando se trata de un proyecto de gran envergadura, como una reforma integral. Por lo tanto, puede haber diferencias significativas de una estimación a otra.

