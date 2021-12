Seguro de viaje internacional y salud para estudiantes que viajan a España, por Coverontrip Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Los estudiantes que viajan a España disponen del seguro de viajes Coverontrip. Se trata de un seguro de viaje internacionaly salud que cuenta con todas las alianzas y coberturas en caso dar positivo en COVID-19.

Es un seguro innovador totalmente digitalizado y que cuenta con tecnología punta y actualizaciones constantes en su sistema.

El COVID-19 trajo consigo la responsabilidad de modificar las reglas del juego a la hora de viajar. La experiencia arrojada tras todo lo vivido, como el cierre de fronteras, las incapacidades médicas estando en el exterior o la necesidad de una hospitalización de emergencia, hizo que fuera más que necesario replantearse todas las necesidades que debe cubrir un seguro de viajes. Así pues, Coverontrip creó todo un protocolo alrededor de crear el mejor seguro de viajes de acuerdo a las necesidades del momento. Cuenta con un sistema de autogestión para cada uno de sus procesos, lo que permite eliminar la burocracia habitual y reducir los tiempos de respuesta para los usuarios.

Un servicio premium Coverontrip ofrece servicios anti-COVID-19 que se adaptan a la nueva forma de moverse, para que así sus clientes puedan viajar con la máxima tranquilidad y puedan disfrutar de una de las mejores experiencias de viaje.

Este seguro de viajes posee garantías únicas, como cobertura de salud sin límites, eliminación de copagos o deducibles y no tiene en cuenta las preexistencias.Además, en caso de ser requerido, gestiona los trámites necesarios para una repatriación, también ilimitada por COVID-19.

Asimismo, este seguro de salud para España cuenta con un seguro de viaje para cualquier destino con las coberturas COVID-19 más innovadoras del mercado.

Con el objetivo de ofrecer una verdadera experiencia ágil, cómoda, proactiva y segura al usuario, Coverontrip incorporó a sus características un customer journey mobile first para ese tipo de usuario independiente y que suele evadir el papeleo, las filas y hace todos los trámites mediante su teléfono.

En el momento en el que se adquiere el seguro de viajes, este llega al móvil. A partir de ahí y con el objetivo de ser una alternativa para ahorrar tiempo, se puede configurar el seguro en menos de 30 segundos. También cuenta con muchas alianzas comerciales que van desde bancos internacionales hasta centros educativos. Esto permite realizar trámites de embajadas de manera realmente ágil.

Un seguro de viajes muy premiado Coverontrip es un seguro de viajes que cuenta con un gran reconocimiento internacional al ser ganador del Premio Inese Gema a la Digitalización e Innovación, Premio Insurtech más innovadora de España “Insurtech NOW” y premio Insurtech Revelación por Finnovating, Insurtech Unconference; además de ponente habitual en las citas del sector como Insurance Revolution, Semana del Seguro, ITIC, entre otros.

