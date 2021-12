Seguro de viaje anti-COVID-19, con Coverontrip Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 13:08 h (CET)

Hace poco más de un año que se decretó el estado de alarma mundial a causa de la pandemia generada por el COVID-19. Con ciertas regularidades, ya se ha empezado a restaurar la normalidad, aunque aún marcada por medidas de seguridad sanitarias que regulan un nuevo crecimiento.

Ante esta nueva realidad, las personas han mostrado un inusual interés en conocer otros lugares, que se refleja en un aumento en las compras de billetes de viaje. No obstante, con la peculiar diferencia de que ha aumentado el deseo de los viajeros de adquirir seguros de viaje.

Coverontrip es una insurtech 100 % digital que ha transformado sus servicios y los ha adaptado a esta nueva realidad, ofreciendo nuevos paquetes de seguros de viajes anti-COVID-19, para que las personas puedan viajar con tranquilidad, sabiendo que estarán protegidas y seguras en su viaje.

Una póliza de seguro anti-COVID-19 Si bien es verdad que cada vez más países comienzan a exigir un seguro de viaje, no son muchas las aerolíneas que obligan a los pasajeros a adquirir seguros de viajes con cobertura especial de COVID-19, sino que el reciente interés en la compra de un seguro de viajeproviene de las propias personas, que han aprendido a cuidarse ante posibles adversidades.

Coverontrip ofrece a sus clientes un seguro con respuesta inmediata ante emergencias sanitarias, como la de la reciente pandemia, brindándoles la posibilidad de prolongar su estancia si se llegase a dar el caso de una complicación médica que recomiende guardar un periodo de cuarentena. También puede alargarse la estancia del viajero si se llegase a dar un cierre de frontera.

En caso de que el viajero se sienta en la necesidad de adelantar su viaje por brotes inesperado del virus que provoquen un posible cierre del país o estado de alarma donde se encuentre, puede hacerlo con la activación de este tipo de póliza. Asimismo, cubre la posibilidad de anular viaje por detección del virus positivo en el viajero.

La relevancia de contar con un seguro de viaje en pandemia La pandemia ha mostrado la vulnerabilidad de todo un sistema social y económico que no se imaginó enfrentar una emergencia sanitaria de grandes magnitudes. Por esta razón, las personas han comenzado a mostrar cierto interés en estar protegidas.

La nueva necesidad del viajero es la protección ante eventualidades, por este motivo, las pólizas de seguro de viaje han mostrado un ascenso considerable, sobre todo las relacionadas con el COVID-19. Una póliza de seguro de viaje de este tipo le da la tranquilidad a cualquier persona de conocer nuevos lugares y estar tranquilo de estar protegido frente a un posible nuevo estado de alarma.

Asegura la estancia y la evacuación inmediata, reembolso por anulación de viaje que permite posponer sin ningún problema si este se ve afectado y da positivo en una PCR antes de viajar. Además, brinda opciones médicas si en algún momento el asegurado comenzara a padecer los síntomas de cualquier virus en el destino.

