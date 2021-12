Sujeción de la mascarilla para gorritos sanitarios, la ayuda que Cuidamos brinda al personal sanitario Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 12:09 h (CET)

A pesar de ser un complemento molesto para todos, el colectivo más afectado por las mascarillas ha sido el personal sanitario, que ha tenido que llevarlo durante largos turnos de trabajo. La llegada de la pandemia trajo consigo una nueva realidad a nivel mundial, caracterizada por el distanciamiento y todo tipo de medidas y equipamientos para evitar los contagios.

Con la finalidad de retribuir a este personal que arriesga su salud para asegurar el bienestar de los demás, nació la empresa Cuidamos. Esta se ocupa de fabricar complementos y prendas con diseños únicos. Además, estas prendas poseen funciones que aumentan la comodidad, tal como la sujeción de mascarillas en gorritos sanitarios.

Cuidamos ofrece protección y comodidad A pesar de las vacunas y de todas las medidas de contención, la propagación del COVID-19 avanza sin cesar. Con la cantidad de contagios al alza, el personal sanitario debe conservar el equipo de protección individual para el cuidado de sus pacientes y de sí mismos. En ese contexto, la empresa familiar Cuidamos fabrica gorritos sanitarios que cumplen con todas las medidas de protección dictadas por la OMS. Además de la protección, estos artículos son muy recomendados por la comodidad que brindan. Estos cuentan con un dispositivo para mascarillas que consiste en dos piezas metálicas bañadas en níquel que se encuentran en los laterales del gorro. La idea es ajustar la liga de la mascarilla en dichos ganchos para evitar que presione las orejas. Además de evitar dolores por la presión, el uso de este tipo de gorro permitirá que la mascarilla no se mueva de su lugar. Destacar que por ello Cuidamos ha obtenido el certificado de producto innovador por la Federación Jóvenes Emprendedores de la Provincia de Alicante-JOVEMPA.

Más allá de la seguridad y el confort, estos gorros sanitarios se caracterizan por su estilo, ya que la tela que los cubre tiene todo tipo de motivos: animales, objetos relacionados con la medicina, flores y otros diseños coloridos que permiten decorar el uniforme y darle un toque personal.

¿Qué otros productos ofrece el personal sanitario? Cuidamos aclara que, al hablar de personal sanitario en sus productos, hacen referencia a todas las personas encargadas de cuidar, sanar y acompañar a pacientes. Por ello, los artículos están destinados no solo a los médicos, sino también a dentistas, enfermeros, auxiliares, celadores, veterinarios, fisioterapeutas y personal de limpieza, entre otros.

Además, su catálogo no se limita a los gorros. También ofrecen diademas con el mismo sistema de ajuste de mascarillas. Por otra parte, los clientes pueden elegir lanyards de máxima calidad para las llaves y complementos de uniformes como zuecos confortables para largas jornadas de trabajo y chaquetas polares.

Por otro lado, la empresa posee una sección de joyas para detalles especiales. En ella cualquiera puede adquirir accesorios fabricados a mano con plata de primera ley. Los artículos son completamente personalizados y pueden incorporar nombres o formas simbólicas, por lo que representan un excelente acompañante del uniforme y un regalo ideal.

Cuidamos ofrece todo este amplio catálogo de servicios bajo la premisa de promover el trabajo local en la zona de Alicante, siempre garantizando las condiciones laborales dignas. De esta forma, tanto la filosofía de la empresa como los productos que distribuye están completamente diseñados para favorecer a los demás, de principio a fin.

