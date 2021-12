Tasación de coches fácil y rápida con Compramos Tu Siniestro Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 10:51 h (CET)

En el momento en el que el valor de la reparación de un coche es más elevado que el coste de uno en buen estado, este se declara siniestro. Además, son vehículos involucrados en accidentes o robos en muchas ocasiones. La inutilización de los restos hace que sea muy complejo deshacerse de ellos.

En Compramos Tu Siniestro los usuarios pueden realizar una tasación de coches fácil y rápida. Solo requerirá suministrar algunos datos y, en poco tiempo, el interesado obtendrá el valor del vehículo. En caso de que el usuario esté conforme con el precio, este podrá proceder a la venta de su coche averiado sin moverse de su hogar, ya que la empresa se encargará de todos los trámites legales para dar de baja el coche definitivamente.

Tasación del coche siniestro online e inmediata Compramos Tu Siniestro es un centro autorizado de desguace online en el que los usuarios pueden obtener una tasación gratuita de su vehículo. Esta calculadora se puede conseguir en su página web, por lo que no es necesario asistir a alguna oficina para realizar el procedimiento.

Se trata de una herramienta en donde solo se requiere escribir la matrícula del vehículo y el código postal. Además, el usuario debe especificar si el coche está siniestrado con algún tipo de avería. Después de ingresar todos estos datos, la tasación online se muestra en pocos minutos. No es necesario cancelar nada por este servicio. Si el usuario desea continuar con el proceso, deberá contactar a la empresa a través del número telefónico o a través del correo electrónico disponibles en su página web. De esta manera, será capaz de vender su coche a la compañía en sencillos y cómodos pasos.

¿Cómo funciona Compramos Tu Siniestro? Compramos Tu Siniestro se encargará de recoger el vehículo mediante una grúa sin ningún coste. Para esto, es necesario que el cliente especifique una dirección. Una vez realizado este primer paso, se procederá a la transferencia del dinero a la cuenta bancaria del usuario según lo acordado.

Cabe destacar que esta compañía se encarga de gestionar la baja definitiva del coche, a diferencia de otros desguaces que ofrecen una solución temporal. Una vez que se haya recogido el vehículo, se iniciarán los trámites y papeleos para que el vendedor no deba asistir a las oficinas de la DGT o al CATV.

Este es un centro autorizado de tratamiento que cumple con todos los requisitos legales en cuanto a cuestiones medioambientales. Garantizan una vida final útil del vehículo totalmente libre de contaminantes o piezas peligrosas. Para saber más detalles con respecto a este procedimiento, los interesados pueden contactar con los asesores de la empresa.

Los largos procedimientos para dejar un coche siniestrado en España van disminuyendo gracias a la aparición de alternativas modernas como Compramos Tu Siniestro. Al confiar en los expertos, se recibe una certificación oficial con fecha y hora y firma electrónica.

