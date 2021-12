Contratar locutores es cada vez más sencillo, VOCES EN LA RED Emprendedores de Hoy

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Durante muchos años, encontrar locutores para una grabación suponía contratar primero un estudio de sonido, el cual proponía una lista de locutores con los que trabajaba habitualmente. Era el estudio el que se encargaba de contactar con el locutor y acordar una fecha; y a cambio de esa gestión añadía una peuqeña comisión sobre la tarifa del locutor.

Con la aparición hace ya 20 años de VOCES EN LA RED, se inició el modelo de contratar locutores online, que se ha convertido en todo un subsector, y hoy es un proceso mucho más sencillo, flexible y económico. Gracias a internet y al modelo online, que ha eliminado las barreras geográficas, el locutor puede grabar desde su Home Studio (estudio en casa de calidad profesional) sin desplazarse, lo que supone ahorrar tiempo y dinero. Además, el acceso remoto ha incrementado la oferta en el mercado y la competencia, lo que se ha traducido en la posibilidad de contratar locutores a menor coste. Es verdad que el modelo de grabación presencial es todavía necesario, por ejemplo, para doblar películas o en grabaciones publicitarias exigentes, pero como destaca Javier de Alfonso, fundador de VOCES EN LA RED, “la grabación online cubre prácticamente todas las necesidades de la pyme española típica”.

¿Cómo ha revolucionado la tecnología el sector de la locución? El modelo online necesitó de la evolución tecnológica para desarrollarse, ya que inicialmente era difícil grabar en casa con calidad profesional y transferir archivos de audio grandes. La aparición de micrófonos profesionales que se pueden conectar directamente, sin amplificador, a ordenadores sin ventiladores, que no introducen ruido, y la fibra óptica, han eliminado por completo esas barreras iniciales. La voz artificial y la clonación de voz anticipan cambios aún más drásticos.

Destaca también Javier de Alfonso que la simplicidad del proceso para contratar es esencial: “En nuestra página, el formulario de presupuesto clasifica las voces en categorías (Multimedia, Telefonía, Audiolibros, Maquetas con Voces artificiales) y en idiomas, permite escuchar y descargar muestras de todas las voces, y basta introducir el número de palabras o minutos para conocer al instante, y de forma anónima, el precio de la grabación.”

Las ventajas de contratar locución profesional Por último, a la pregunta de por qué las empresas deberían invertir parte del presupuesto de sus producciones audiovisuales en locución profesional, afirma: “Por increíble que parezca, la percepción de calidad de un producto audiovisual depende más del audio que del vídeo. Obras maestras, como El resplandor de Kubrick, no sobreviven a un mal doblaje. Sin embargo, unas simples letras en pantalla, con una buena locución, pueden comunicar con calidad profesional”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.