​Los consumidores españoles hemos gastado un 7% más en productos ecológicos este año Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 31 de diciembre de 2021, 08:17 h (CET) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado el informe Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2020, que muestra cómo este sector continúa con su intenso proceso de crecimiento y se configura como un importante ámbito de consumo diferenciado dentro del conjunto del sistema alimentario español.



Según dicho informe el gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos alcanzó en el año 2020 los 2.528 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 % respecto al año anterior, mientras que el porcentaje de gasto en alimentos ecológicos respecto al gasto total alimentario de España en dicho año se situó en un 2,48 %, indicando un crecimiento de un 10,3 % respecto a 2019. En 2020, el gasto por persona y año llegó a los 53,41 euros, un 6,10 % más que el registrado el año anterior.

En el periodo 2015-2020, el crecimiento del gasto en productos ecológicos ha sido del 67,42 %, incremento que es del 154,07 % si tomamos un periodo de referencia más largo (2012-2020). El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que el crecimiento continuado del sector ecológico en España es fruto de su profesionalidad, gran experiencia y clara visión de futuro. Para el ministro constituye una gran satisfacción colaborar en el impulso de este sector, que cuenta con unas buenas perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Por eso, desde el ministerio se trabaja para dar a conocer la riqueza y diversidad de la producción agroecológica de nuestro país y contribuir a incrementar la confianza de los consumidores sobre la excelencia y calidad que hay detrás de los productos que llevan el logotipo de ecológico.

PRINCIPALES DATOS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Los productos vegetales ecológicos más consumidos en España fueron las frutas frescas, con un 15,5 % en la cesta de la compra ecológica; y las hortalizas frescas, con un 13,9 %. Le siguen el pan, galletas y bollería, que en conjunto sumaron un 6,6 % de la compra ecológica; y el aceite y el vino (4,4 % y 2,2 %, respectivamente).

En cuanto a los productos ecológicos de origen animal, los más consumidos fueron las carnes y derivados cárnicos, con el 15 % de la cesta ecológica, la leche y derivados lácteos (7,5 %); el pescado, marisco y sus conservas (4,2 %), huevos (2,2 %) y miel y derivados (1,2 %). De acuerdo con los datos del estudio, España ocupa la novena posición en producción ecológica. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pedro Sánchez se escaquea Se equivoca, actúa con la prepotencia de los políticos que cuentan con mayoría absoluta, y no la tiene ​EEUU, 800 bases de dominio mundial No hay ninguna otra potencia en el mundo que posea una capacidad bélica tan inmensa IPC al 6´7% y España la última en recuperación económica El canto del cisne de P. Sánchez, sacando pecho de su fracaso, sin arrepentimiento alguno La abuela Desde siempre he defendido el papel de la madre como el palo mayor que sostiene la familia Repetir es recordar. Silenciar... nuevo sistema socializante ¡Que los dioses, si queda alguno libre, protejan al individuo y le ayuden frente a las 'Babeles' modernas, negacionistas, igualitarias y exclusivistas!