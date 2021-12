Las peladuras y la vida

Cuando era pequeño preguntaba mucho. Cuando crecí, por timidez dejé de preguntar… Ahora que no tengo vergüenza, me pregunto:” ¿Por qué Friedrich Hölderlin dijo que la vida es poesía? Como frase es muy linda, pero, ¿la comprendemos? ¿Sabemos cómo llegó Hölderlin a esta conclusión?

Por otra parte, dicen que Pi vale 3.1416… Pero ¿Sabemos de dónde sale Pi? Cualquier conocimiento que estemos manejando, no nos pertenece si no hemos averiguado el mecanismo para llegar a él. Con la vida pasa lo mismo: por el mismo principio, si no hemos llegado a desvelar su sentido, la vida se nos escapa.

Tengo la sensación de que, así como cuando pelamos un melocotón, tiramos las peladuras y nos comemos su carne; cuando pelamos (vivimos), la vida, al no comprender su sentido, nos estamos comiendo las peladuras y tiramos lo mejor de ella. No crean que he venido aquí para dar consejos ni respuestas, todavía estoy en el camino. Yo solo traigo preguntas. Pero, las preguntas son como esos carteles de la carretera: que te indican un sentido tras del cual, encuentras lo que buscabas. Esta pregunta es:” ¿Qué puerta se ha de tocar para saber lo que la vida es?” Lo que queda es caminar...