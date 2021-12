La gestión de la morosidad durante la COVID-19 Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 16:33 h (CET) El comportamiento de la tasa de morosidad fue contenido la morosidad descendió como consecuencia de la mejora del entorno macroeconómico y del levantamiento progresivo de las medidas restrictivas. MODELLICA Collections Engine (MCE) desarrollada por GDS Modellica es una solución que evalúa la relación crediticia del prestatario basada en el comportamiento previo y la información predictiva de las relaciones de esa persona o pyme. Informa EKMB La pandemia impactó de golpe no sólo en el ámbito sanitario sino económico y global. Una situación que afectó de lleno en las empresas viéndose abocadas a adoptar medidas urgentes generales de la noche a la mañana, restricciones de movilidad y teletrabajo, pero, además, otras medidas regulatorias que condicionaron el mercado económico ante un devenir de incertidumbres en cuyo horizonte se vislumbraba una crisis económica sin precedentes, el aumento de la morosidad, ERTEs, moratorias o dependencia excesiva de la financiación bancaria.

Las entidades financieras recobraron 9.154 millones de euros, un dato muy positivo para la economía al reincorporarse al ciclo del crédito. El comportamiento de la tasa de morosidad se contuvo en 2020, situándose en el 4,6% en el negocio de la banca en España, una cifra que es necesario interpretar con mucha cautela por el efecto que pudiera tener en ellas medidas como los ERTE o las moratorias crediticias. El Observatorio de Morosidad de CEPYME revela que, en el segundo trimestre de 2021, la morosidad empresarial descendió. Así lo corrobora también el Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) que mide las fluctuaciones coyunturales de los retrasos en pago en nuestro país, en concreto, entre abril y junio bajó 3,8 puntos porcentuales respecto trimestre anterior y 2,4 puntos respecto al mismo periodo del año pasado.

La pandemia ha supuesto un ante y un después para las empresas, unos cambios estructurales evidentes y una transformación de la crisis de liquidez en crisis de solvencia. Es necesario que las entidades financieras discriminen entre empresas y traten de identificar, lo antes posible, las menos viables y con mayores riesgos para conseguir equilibrio entre la flexibilidad y las restricciones a la hora de refinanciar un prestamos. Las autoridades reguladoras y supervisoras se plantean ese dilema, con la flexibilidad y se incrementarían los problemas de morosidad en el medio de largo y medio plazo y, con el enfoque más restrictivo se provocarían quiebras de empresas viables pero ilíquidas. Esta tarea ha de realizarse por profesionales que empleen herramientas, técnicas y soluciones eficaces que aportan una más integral y completa del entorno económico y de los continuos constantes gracias a la utilización diferentes tecnologías para hacer efectivo los planes de actuación de recobro.

Una solución que evalúa la relación crediticia del prestatario basada en el comportamiento previo y la información predictiva de las relaciones de esa persona o pyme es MODELLICA Collections Engine (MCE).Esta tecnología, desarrollada por GDS Modellica, pone al alcance de las compañías el enorme poder del análisis de datos para crear estrategias adecuadas que personalizan los procesos de recuperación, ganando en eficiencia y conservando las relaciones a largo plazo con los buenos clientes. Además, permite manejar de manera inteligente la gestión de los clientes que podrían tener problemas en un futuro próximo. Anticiparse a la entrada en mora del cliente es la mejor de las estrategias para disminuir la cartera en mora, mejorar la rentabilidad y fidelidad de los clientes.

En cuanto a las perspectivas futuras, a corto plazo, vienen marcadas por el “descenso del riesgo sanitario” y la vuelta a la normalidad de los negocios y servicios y el fin de las restricciones. La situación de “normalidad” impera en la actividad económica impulsándose de manera notable el consumo permitiendo avanzar en la senda de la recuperación si bien, subsisten muchas incertidumbres, entre ellas cómo evolucionará la morosidad. Probablemente a medio plazo la morosidad empresarial aumentará en los próximos meses con la retirada paulatina del apoyo público a las empresas; es más, podría existir un notable repunte debido a la finalización de los ERTE prorrogados nuevamente hasta el 28 de febrero en el RD Ley 18/2021 de 28 de septiembre de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, en el que, entre otras medidas, se incluye la nueva extensión de este mecanismo de protección del empleo con el fin de para aminorar los reveses económicos de las empresas.

Por último, un aliado infalible en el actual contexto son las nuevas tecnologías para el control del riesgo, así lo afirma Antonio García Rouco director General de GDS Modellica, “es preciso confiar en tecnologías poderosas e innovadoras como la automatización, la predicción, el análisis avanzado y la inteligencia artificial, estás tecnologías ayudarán a transformar los modelos de negocio actuales con estrategias inteligentes, precisas y no intrusiva. Un ejemplo es nuestra tecnología DataView360 que facilita la integración con fuentes de datos externas e internas, como burós de crédito, fraude y proveedores de verificación de identidad y que utilizamos para mitigar posibles riesgos y proporcionar una solución flexible de gestión de casos a gran escala”.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

