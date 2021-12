Más de 80.600 niños de 6 a 15 años tienen derecho a dentista gratuito en Almería Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 14:17 h (CET) Clínicas Verydent’s se hace eco de la información aportada por El Diario de Almería sobre el derecho de los niños comprendido entre 6 y 15 años a tener un dentista gratuíto Clínicas Verydent’s, clínicas de dentistas en Cáceres expertos en implantes dentales en Cáceres, se hace eco de la información dada a través de El Diario de Almería sobre el derecho de los niños mayores de 6 años y menores de 15 de tener un dentista gratuito en Almería.

La salud bucodental del niño es muy importante, aunque las familias no la toman en cuenta hasta que realmente no aparecen sus primeros dientes fijos. Sobre todo, se preocupan más en la estética que en la salud propiamente. El problema llega cuando está un poco torcido o con alguna mordida.

Los niños tienen derecho a acudir a un dentista de su mismo centro de salud o clínicas privadas concertadas con la Junta de Andalucía por la atención a la población.

La consejería de salud ha puesto en marcha un programa de salud bucodental dirigido a los niños que tienen entre 6 y 15 años. Este es totalmente gratuito y estará cubierto para los más de 80.600 niños de la provincia de Almería. Además, algunos de los tratamientos dentales quedan cubiertos con la Tarjeta Sanitaria Individual.

Este programa cubre una revisión anual en la que se informe sobre las normas de la higiene bucodental, con una exploración y dependiendo del caso particular de cada uno, un seguimiento facultativo, aunque esto puede variar según el criterio del propio dentista.

Los tratamientos que se incluyen en este proyecto son los que vienen dado por traumatismos o malformaciones de los dientes incisivos caninos. Se considera idónea a los 6 años porque empiezan a cambiar los dientes de leche por otros fijos. Aunque los especialistas indican que lo adecuado es llevarlos a los seis meses de vida, para revisar la boca y evitar problemas futuros.

