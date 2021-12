Solo tres de cada diez españoles se plantea la compra de un vehículo a corto plazo Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 13:05 h (CET) Northgate Renting Flexible desvela los primeros resultados de su I Encuesta de Movilidad, con tendencias sobre el uso del vehículo En los últimos meses el sector de la movilidad está cambiando a pasos agigantados. Si la pandemia y las restricciones de movilidad ya habían hecho mella en los españoles y sus hábitos en cuanto al transporte se refiere, la posterior incertidumbre económica, cambios legislativos en materia de sostenibilidad y la actual coyuntura con los semiconductores y otras materias primas están transformando completamente un sector clave en la economía española y en el día a día de los ciudadanos.

Estos y otros factores, como el aumento de los precios de la gasolina, han provocado que a día de hoy solo tres de cada diez españoles se plantee comprar un vehículo a corto plazo según la I Encuesta de Movilidad de Northgate Renting Flexible, empresa líder en renting flexible de vehículos. Una de las principales razones de esta decisión, revela la encuesta, es que el 36% de los encuestados prefieren no realizar un gasto económico tan grande en estos momentos. Además, el 15% afirma que esto se debe a su preocupación por la incertidumbre económica actual. La falta de stock de vehículos y la consiguiente espera es otra de las causas señaladas en la encuesta a la hora de no decidirse por la compra de un vehículo en estos momentos.

Los jóvenes, los más reacios a comprar un coche

En la línea de esta afirmación, el estudio ratifica esta tendencia cuando revela que cuatro de cada diez españoles cree que a corto plazo el número de personas con coche en propiedad será menor que el actual, a pesar de que el 96% de los encuestados con carnet de conducir se mueve con vehículo propio. Así, consideran mayoritariamente que cada vez hay alternativas más flexibles y accesibles para poder utilizar un vehículo, que resuelven la necesidad de movilidad sin tener que comprarlo.

Cabe destacar que los jóvenes entre 25 y 39 años son aquellos que mayoritariamente piensan que habrá este cambio de tendencia y no comprarían un vehículo a corto plazo. Diferenciando por comunidades, esta afirmación es mayoritaria entre los habitantes de Madrid (55%), delante de Castilla León (48%), Cataluña (48%) y Asturias (47,5%).

Los españoles buscan despreocupación y flexibilidad para moverse

Por otro lado, los usuarios se están acostumbrando cada vez más a un modelo de suscripción, como ocurre en otros sectores como el de la música o el cine. Dentro de este escenario de nueva movilidad, el renting flexible es una de las opciones que se afianza. Este no implica ataduras, supone menos gestiones administrativas y ofrece una gestión digital de todos los aspectos relacionados con el vehículo, al que además se puede optar con disponibilidad inmediata y sin tiempos de espera, como sí que sucede en el caso de la compra, en la que el plazo de espera puede llegar al año en estos momentos.

Y es que el estudio demuestra que el vehículo en propiedad va a ir en detrimento de estas nuevas opciones de movilidad. Un 38% de los encuestados ya cree que tiene más ventajas acceder a un vehículo a través del renting flexible que comprar uno nuevo o de ocasión. Entre las principales razones que más les atraen a la hora de optar por esta modalidad es la despreocupación por todo lo relacionado con el vehículo como los gastos de mantenimiento o el seguro (63%), además de no tener permanencia y poder cancelar sin penalización (44%), seguido de poder pagar todo en una cuota fija mensual (34%).

Cabe destacar que desde enero hasta noviembre se han matriculado un total de 773.396 turismos, que comparando con 2019 supone un descenso del 33%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Por el contrario, debido al contexto de incertidumbre actual, el renting flexible se ha convertido en una opción que muchos conductores, tanto para uso privado como para uso profesional, valoran para adquirir un vehículo sin necesidad de comprarlo.

En un momento en el que hay que esperar meses para poder conseguir un vehículo nuevo, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2021, las matriculaciones de vehículos realizadas por las compañías de renting acumularon 232.766 unidades, un 27,18% más que en 2020. Así, el peso del renting sobre el total de las ventas de coches en España es del 24,93%.

Desde Northgate aseguran que las cifras demuestran un cambio de paradigma en las preferencias de movilidad de los españoles. Cada vez es más latente que el sentido de la propiedad es menor y que los consumidores apuestan por servicios flexibles que se adaptan a sus necesidades inmediatas y económicas, tanto en el caso de vehículos de empresa como para su uso en el ámbito privado. También influye que cada vez hay más opciones personalizables como el renting flexible, que les permite conseguir un vehículo adaptado a sus necesidades, en poco tiempo y con la tranquilidad de poder dejar de utilizarlo cuando no lo necesiten.

