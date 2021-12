La publicidad online de Amazon está cada vez más cerca de Google y Facebook Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 11:45 h (CET) Grupo Antón se hace eco de la información aportada por el portal web Puro Marketing sobre la situación en la que se encuentra Amazon en el terreno de la publicidad online y lo cerca que se sitúa de Google y Facebook Grupo Antón, una agencia de medios en Murcia expertos en publicidad online en Murcia, se hace eco de la información dada a través del portal web Puro Marketing sobre la importancia de la publicidad online para los gigantes de la comunicación y lo cerca que se encuentra Amazon en cuanto a posicionamiento respecto a Facebook y Google.

El crecimiento de Amazon en el sector publicitario ha sido notable. A medida que introdujeron mensajes publicitarios y que resultaron ser todo un éxito, el interés por posicionarse mejor en cuanto a publicidad fue mayor.

Además, los analistas han estudiado que solo Amazon está a la altura de competir con los gigantes de la comunicación, Facebook y Google, teniendo una maniobra suficiente para impactar en la cuota de mercado.

La pandemia y el confinamiento, en gran parte, motivaron este crecimiento porque la compra online aumentó de manera considerable. 2020 se cerró con grandes resultados y, a partir de ese momento, en el terreno de la publicidad online no se hablaba de duopolio sino tripolio (Amazon, Facebook y Google). Este cerró teniendo el control del mercado publicitario online en un 10,3%, aumentando un 3% respecto al año anterior, obteniendo de ganancias 15.730 millones de dólares.

Respecto al imperio de Zuckerberg y el gigante Google, estos tienen el control del 28,9% y 25% respectivamente. Además, los patrones de consumo están cambiando, por lo que esto variará el cómo se repartirán los presupuestos publicitarios.

Amazon recibe sus ganancias a partir del marketing y la publicidad. El 90% de los ingresos publicitarios le llegan a través de la tienda online y no de otros servicios como Twitch, el cual desean otras empresas conquistar y recuperar.

