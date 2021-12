Repara tu Deuda Abogados cancela 194.244€ en Córdoba (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad han conseguido superar la cifra de 60 millones de euros exonerados a particulares y autónomos El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Córdoba (Andalucía) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de RC, quedando exonerada de una deuda de 194.244 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Su historia es compleja. Todo empezó a raíz del divorcio. Anteriormente era su marido el que llevaba los temas económicos en la familia. Entre ambos tenían distintas tarjetas sacadas a nombre de ella de las que él disponía con mucha más frecuencia. Asimismo, tenían un piso con una carga hipotecaria. Cuando se divorciaron, la solicitante quería vender el piso, pero él no estaba dispuesto y se quedó con él. Se cambió en el Registro de la Propiedad el nombre del titular del piso, aunque ella seguía apareciendo como parte titular del crédito hipotecario. Fue consciente de todo lo anterior cuando, tras el divorcio, se acercó a su entidad bancaria para poder solicitar una hipoteca, y allí le dijeron que tenía muchos créditos con distintas financieras, además de una hipoteca impagada. Todos los recibos de las tarjetas llegaban al piso antiguo, por lo que ella no tenía constancia y, consecuentemente, no pagaba.

Consiguió llegar a un acuerdo con la financiera para unificar las distintas cuotas, y tuvo que buscarse un trabajo más para poder hacer frente a la situación que se había generado. A esto, se debe añadir el hecho de que prácticamente todos los gastos de los niños corrían a su cuenta, ya que no le pasaban manutención, por lo que tuvo que seguir tirando de las tarjetas. Al cabo del tiempo, se quedó sin casa, y decidió montar un negocio, por lo que solicitó la reducción de jornada en la empresa en la que estaba trabajando. El asesor que estaba con ella en esta nueva empresa desapareció, y cuando ella solicitó a la empresa que le pasaran otra vez a jornada completa, le dijeron que no. Además, empezó como limpiadora de hogar y con el COVID se quedó con las pocas casas que tenía fijas.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y, aunque aún existe cierto desconocimiento, cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído. Hasta la fecha, Repara tu Deuda abogados ha logrado la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda a sus clientes.

Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley sea cada vez más conocida. “Estamos ante una legislación -declaran los abogados- que puede ayudar a muchas personas arruinadas. Es, por tanto, importante contar con personajes que nos ayuden en su difusión para poder ayudar cada día a más particulares y autónomos”.

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, debe demostrarse que es un deudor de buena fe -que no ha ocultado bienes ni ingresos-, que la cantidad debida no es superior a los 5 millones de euros y que se ha procurado un acuerdo para el pago a plazos de la deuda.