Vídeos personalizados al alcance de cualquier marca gracias al marketing digital de Pirsonal

jueves, 30 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

No hay mejor forma de optimizar la experiencia del cliente que a través de vídeos personalizados. Este es un recurso cada vez más utilizado dentro del mundo del marketing digital que logra grandes resultados y que, hoy en día, está al alcance de todos.

El potencial que tiene un vídeo a la hora de transmitir información es ilimitado, siendo este capaz de aflorar todo tipo de emociones y sensaciones en la audiencia. En los pocos segundos o minutos que dura un contenido audiovisual lanzado por una compañía, este tiene el poder de captar la atención de un usuario e influir en su decisión de compra.

A la hora de conectar con la audiencia y generar un mayor engagement, la vídeo personalización es fundamental, por ello cada firma debe crear cada vídeo de manera individual y personalizada para poder establecer un vínculo más cercano con los clientes. En esta función, aparece como una gran alternativa el software de la empresa especializada Pirsonal, gracias al cual las empresas podrán crear campañas de marketing con vídeos personalizados y de forma masiva.

Contenido audiovisual personalizado para conseguir que las audiencias reaccionen En un contexto en el que los clientes pueden estar saturados por la gran proliferación de mensajes publicitarios en soporte audiovisual, los vídeos personalizados destacan, llaman la atención y hacen que los mensajes de las empresas se vuelvan relevantes. En este contexto, Pirsonal pone a disposición de los clientes un software con tecnología muy flexible que permite la realización de contenido personalizado para campañas de marketing con vídeo.

Los contenidos creados por esta empresa se integran en campañas de marketing automatizado que se pueden integrar a su vez con herramientas como Salesforce, HubSpot, Mailchimp o ActiveCampaign, entre otras.

Esta firma es reconocida por haber creado campañas de marketing digital de forma automatizada para diferentes firmas de prestigio. Entre ellas, están BMW, Zumba, IE, Flight Centre, Endesa, Iberdrola o Mitsubishi. Se trata de un servicio que durante mucho tiempo ha sido inaccesible para muchos negocios por su coste, pero hoy la realidad es otra. El enfoque de Pirsonal es SaaS (software as service) y cost-effective, con planes que se ajustan al presupuesto de cualquier empresa.

Ventajas que obtienen las empresas que realizan campañas de marketing con vídeo Si el objetivo de una compañía es que sus comunicaciones sean más valoradas que las de la competencia, debería analizar seriamente la posibilidad de iniciar una campaña de marketing digital con vídeos personalizados. Se trata de una acción que le permite a una firma ser vista como innovadora y destacar por encima del resto en un ámbito muy competitivo. Por otra parte, estos productos interactivos acercan a los clientes información compleja de forma sencilla.

Para favorecer el engagement o la participación, es posible añadir en cada vídeo distintos componentes como encuestas, formularios o botones para la compra de productos o para agendar llamadas comerciales, entre muchas otras opciones.

Por medio de los servicios de Pirsonal, es posible realizar una campaña de vídeos personalizados de forma efectiva, con recursos ajustados y de una forma que permita mejorar la experiencia de cliente y contribuir a un mejor posicionamiento de la empresa.

