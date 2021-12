La jugosidad, uno de los factores clave que diferencia un cachopo original online de Kachopo King Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Un cachopo es una comida hecha a base de filetes de carne de ternera, rellenos con delicioso jamón serrano y queso, que resultan en todo un deleite al paladar de cualquier persona que lo pruebe. Se trata de uno de los platos más tradicionales y representativos de la gastronomía asturiana.

Anteriormente, era difícil disfrutar de un buen cachopo fuera de las tierras asturianas, y aún más complicado pedir uno a domicilio, hasta la aparición de Kachopo King. Esta es una empresa que asegura vender uno de los mejores cachopo original online, preparados por auténticos cachoperos artesanos, con entrega a domicilio a cualquier parte de España.

¿De dónde surge el cachopo? Conocer el origen exacto del cachopo es muy difícil, aunque hay referencias del mismo que se remontan a principios del siglo XVIII. Más adelante se pueden encontrar otras reseñas a este plato llamándolo “filete a la asturiana”, tal como aparece en el libro publicado en 1938 llamado “El Libro de Cocina”, escrito por Adela Garrido. Si bien en la era moderna ya era un plato bastante conocido en Asturias, principalmente por la burguesía de principios del siglo XX, no sería sino hasta la década de los 50 cuando su prestigio y su popularidad serían catapultados.

Gran parte de esto se debió principalmente a su incorporación en las cartas que ofrecían los restaurantes del momento, particularmente en Oviedo y Grado. A partir de entonces, el cachopo ha logrado convertirse en un auténtico plato tradicional y representativo de Asturias, y el número de personas amantes de este delicioso plato se ha multiplicado exponencialmente.

Sabor y jugosidad, la clave del cachopo de Kachopo King Aunque hoy en día muchas personas tienen su forma particular de preparar esta receta, hay elementos que son fundamentales para que un cachopo sea verdaderamente delicioso, y uno de ellos es la jugosidad. Por eso, en Kachopo King se cuida mucho, tanto los ingredientes como la forma de prepararlo, para garantizar que sus cachopos sean deliciosos y muy jugosos. Para ello, la empresa utiliza solo carne de ternera, cerdo, pollo y cecina, 100% asturiana y de la mejor calidad. Además, la preparación está a cargo de verdaderos profesionales cachoperos artesanos, que acompañan las carnes con los mejores rellenos, tales como jamón serrano, queso, cebolla caramelizada, foie, entre muchos otros.

Su carta es amplia, y ofrecen varias versiones del plato igualmente deliciosas. Lo mejor es que la empresa hace envío a domicilio de cualquiera de sus preparaciones directo desde Gijón a cualquier parte de España.

Kachopo King es uno de los especialistas en este plato que ofrece el verdadero sabor del cachopo original.

