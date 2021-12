La residencia de estudiantes que fomenta el desarrollo personal y universitario de los huéspedes, My New House Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 18:21 h (CET)

Cada vez son más los jóvenes que deciden salir de su ciudad natal en búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Dentro de este contexto, un elemento importante es el alojamiento. Afortunadamente, existen residencias de estudiantes que ofrecen un espacio perfecto para el desarrollo tanto personal como profesional de los alumnos.

La residencia de estudiantes en Villaviciosa de Odón, My New House, es un nuevo concepto de alojamiento que ofrece a los residentes un ambiente acogedor como el hogar pero con las comodidades de un hotel. Su ubicación es muy privilegiada, ya que se encuentra situada en pleno ambiente universitario de campus como la UEM, Universidad Rey Juan Carlos, San Pablo CEU, Universidad Francisco de Vitoria y ESIC, entre otros centros educativos.

Más que una residencia La elección adecuada de un hospedaje garantizará el buen rendimiento de los estudiantes y, bajo este propósito, la residencia de estudiantes My New House, dispone de estancias personalizadas totalmente a estrenar que se adaptan a las necesidades de los residentes. Cuentan con un número reducido de plazas con altos estándares de calidad y adaptabilidad, lo cual les permite ofrecer a cada estudiante una atención cercana y un servicio eficiente que cubra todos sus requerimientos.

Una de las fortalezas de esta residencia son sus habitaciones. Estas están diseñadas con un estilo moderno y ergonómico que facilita el confort de los estudiantes. Disponen de cuatro tipos de alojamientos diferentes, entre los cuales destaca la Zona A, una habitación tipo estudio individual con suite y baño compartido, situado en la planta baja. La Zona B es una suite para dos personas que incluye cama doble y baño compartido. Para los que buscan una cuarto más amplio, My New House ofrece la Zona C, que consta de habitaciones dobles e individuales con baños diferenciados y zona suite y salita de estar. Por último, cuentan con una exclusiva Zona D, con habitaciones exteriores dobles XL de 18 m², baños compartidos y con acceso independiente.

Todas las habitaciones disponen de camas viscoelásticas para una mejor comodidad y están dotadas con complementos como armarios, estanterías, wifi y televisión satélite entre muchos más equipos. También tienen espacios exteriores muy agradables como una moderna zona chill out, donde se puede degustar una rica comida y disfrutar de un momento de descanso.

Ubicación privilegiada en Villaviciosa de Odón My New House es una de las residencias universitarias mejor situadas en Madrid en el parque empresarial Villapark, Villaviciosa de Odón. El alojamiento ha sido diseñado para estudiantes de Erasmus, másteres, universidades y escuelas deportivas que buscan un espacio cómodo para estudiar y fácil de acceder en la ciudad.

Su ubicación cuenta con paradas de autobuses muy próximas a las principales universidades y a la ciudad. Está a tan solo 23 km de Madrid y tiene un excelente acceso a la M50 y M40.

Por todos estos aspectos, residencias de estudiantes My New House se posiciona entre las mejores opciones para los residentes que buscan un alojamiento seguro, cómodo y bien ubicado para vivir mientras disfrutan al máximo de la experiencia universitaria.

