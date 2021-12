¿Cómo el marketing con vídeos personalizados ayuda a las empresas a que sus audiencias pasen a la acción? Pirsonal Emprendedores de Hoy

Hoy en día, las personas no prestan tanta atención como antes a los mensajes que lanzan las compañías, como consecuencia de la gran saturación informativa que viven las audiencias. Esto supone un gran reto para las empresas y, por eso, el vídeo personalizado automatizado se ha consolidado como un gran aliado.

¿Por qué? Porque el vídeo es el tipo de contenido al que los clientes prestan más atención, porque la personalización permite que cada vídeo sea altamente relevante para un individuo de forma particular y, por último, porque la automatización hace posible crear los vídeos personalizados automáticamente.

Un vídeo personalizado es un tipo de vídeo creado automáticamente para una persona, el cual contiene información procedente de un CRM, una hoja de cálculo, una base de datos o cualquier otra fuente de datos digital. Estos aspectos lo hacen altamente efectivo para hacer que los clientes pasen a la acción.

En los últimos años, el vídeo marketing se ha convertido, en el sector empresarial, en una de las mejores opciones a la hora de conectar con la audiencia. Aquellas compañías que deseen ser competitivas y no quedarse atrás deben tener en cuenta que el vídeo marketing personalizado es un elemento que no puede faltar en su estrategia de marketing automatizado. Gracias a la gran versatilidad de los contenidos audiovisuales, que permite que estos puedan ser adaptados a la necesidad de cualquier negocio, las marcas podrán transmitir diferentes mensajes a su audiencia con una mayor eficiencia.

En este contexto, Pirsonal surge como una herramienta de software destinada a confeccionar campañas de marketing con vídeos personalizados y diseñados para lograr la reacción de las audiencias. Este tipo de vídeo personalización es flexible, escalable y rentable. Algunas marcas en España que ya han apostado por el vídeo marketing personalizado son Iberdrola, Endesa, Vital Dent, BMW Financial Services e Instituto de Empresa, entre muchas otras.

Elementos que se pueden incluir en los contenidos audiovisuales para conectar con la audiencia La interactividad de los vídeos personalizados contribuye a la participación y a la retención de los clientes, sin importar si se trata de un negocio B2B o B2C. Algunos ejemplos de uso de las piezas de vídeo marketing personalizado son explicar facturas, explicar contratos de servicios, acelerar un proceso comercial, dar la bienvenida a clientes y también ayudar a estos a renovar una suscripción.

Las llamadas a la acción (o call to action, CTA) en el marketing con vídeos personalizados pueden realizarse de distintas maneras y, con Pirsonal, también pueden ser personalizadas, que son un 200 % más efectivas que las genéricas. Un ejemplo de call to action personalizada sería: “Juan, ¿quieres que te guiemos paso a paso?”.

En cuanto a las diferentes formas existentes de llamar a la acción, una de ellas es insertando un botón con un enlace, para, por ejemplo, comprar un producto. Otra es realizando encuestas que la audiencia responde haciendo clic sobre el contenido que va apareciendo en el vídeo. También es posible, sin interrumpir el contenido, desplegar ventanas emergentes o menús en distintos lugares de la pantalla.

Otras formas de hacer participar a las personas que ven el material son más convencionales, aunque también efectivas. La personalización de vídeos puede incluir anotaciones, a modo de efectos agregados, para resaltar ciertos conceptos. En este sentido, la utilización de subtítulos o leyendas ayuda al usuario a comprender de qué trata el contenido y cuáles son sus ejes centrales. Por último, los formularios web que se insertan en los contenidos audiovisuales dan también muy buenos resultados a las empresas.

Pirsonal ofrece dos tipos de servicios diferentes Para lograr la interacción con los clientes o usuarios de los vídeos personalizados, Pirsonal cuenta con una tecnología muy flexible que se adapta a las necesidades de cualquier empresa. El software que ofrece esta compañía de marketing es considerado cost-effective, es decir, cada inversión que realiza una empresa se refleja posteriormente en el valor del producto y se consiguen muy buenos resultados sin hacer una gran inversión económica.

Para aquellas firmas que estén interesadas en empezar a hacer uso del software de Pirsonal, es importante destacar que esta empresa ofrece dos tipos de servicios diferentes. El primero es el self-service, en el que el cliente adquiere la herramienta y posteriormente la utiliza según su criterio. En el segundo tipo de servicio, el contenido de vídeo marketing personalizado es ejecutado por Pirsonal, dando como resultado un producto a medida y adaptado a aquello que solicite cada cliente.

La confección de vídeos personalizados, algo que se puede realizar mediante el programay los servicios especializados que provee Pirsonal, es una herramienta cada vez más potente para lograr el crecimiento de una compañía, algo que la hace imprescindible para todas aquellas marcas que deseen ser competitivas en su sector y alcanzar el éxito el día de mañana.

Un gran ejemplo de vídeo personalizado es el de la marca Flight Centre, que ya ha conseguido desmarcarse de la competencia, acelerar su proceso comercial, incrementar el engagement y cerrar más ventasgracias a esta herramienta de marketing. Mediante esta, la compañía crea automáticamente un vídeo personalizado cada vez que una persona solicita información/presupuesto sobre un paquete vacacional. Siendo consciente de la alta competencia que hay en su sector, la firma pone por delante de todo una buena experiencia de cliente, por ello ayuda al lead a sentirse como si ya estuviera en el destino, mientras que lo prepara para recibir la cotización para un paquete vacacional.

