Aula 1, el software que facilita la gestión de colegios y la digitalización de centros de formación

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 15:10 h (CET)

Los software de gestión se consideran herramientas digitales ideales para reducir tiempo y gastos de personal, así como para aumentar los ingresos de un negocio. Dicho de otra manera, ayudan a empresas y personas a recolectar información importante que después será utilizada para optimizar la toma de decisiones.

Aula 1 es un software de gestión creado específicamente para colegios y centros de formación. Este sistema ayuda a mejorar u optimizar los procesos administrativos, ofrece recursos para docentes y permite afrontar algunas tareas administrativas, educativas y de comunicación de forma óptima como son la emisión de recibos, asistencias en un aula, avisos, circulares, etc.

Aula 1, el software para la gestión y digitalización de centros de formación Las herramientas tecnológicas hoy en día permiten a maestros e instituciones educativas gestionar de mejor manera sus procesos administrativos. Aula 1 es un software que permite la gestión de colegios y que permite llevar un mayor control educativo, ahorrar tiempo, minimizar costes, etc. Esto también incluye la automatización y gestión de cursos, clases y alumnos.

El software cuenta con otras funcionalidades básicas y avanzadas como llevar un control de horario personal completo, gestión de clases, comunicación con las familias. Esta comunicación es llevada a cabo a través de la aplicación móvil de Aula 1, donde los padres del alumno pueden ver los boletines de notas, asistencias, incidencias, avisos o tareas. De igual forma, estos pueden solicitar entrevistas con algún tutor, ver sus recibos de pago, inscribirse en actividades o servicios extras e incluso enviar mensajes y recibir notificaciones.

Profesores y centros educativos: otros recursos digitales de Aula 1 Aula 1 posee dos módulos importantes para los colegios que son la gestión económica y la gestión académica. En cuanto a la económica, Aula 1 permite a las instituciones generar e importar ficheros bancarios automáticamente y emitir recibos desde distintas empresas, así como el control de financiero y de deuda.

Por otra parte, el módulo académico avanzado consta de herramientas digitales para la gestión de horarios y boletines de calificaciones. Además, incluye un sistema curricular, al cual tendrán acceso y cierto manejo restrictivo el profesor, los padres y el alumno.

Aula 1 también es reconocido por ser un software completo al ofrecer a los profesores un espacio para que hagan sus anuncios, realicen entrevistas familiares, planifiquen controles y los califiquen y calculen medias, etc.

Aula1 permite elaborar toda la documentación oficial de la formación reglada para todas las Comunidades Autónomas o la conexión a sus plataformas oficiales

En el campo de la integración Aula1 se entiende como un ERP que se conecta a LMS o Entornos virtuales de aprendizaje como pueden ser Google Workspace, Microsoft365 o Moodle. También está integrado con el generador de horarios Peñalara y con los principales programas de contabilidad.

En definitiva, Aula 1 ha logrado llevar el mundo del software y los procesos de gestión y automatización a los centros de formación de toda España. Además, los 200 centros y docentes que confían y usan este sistema para llevar un mayor control de sus labores avalan su capacidad de ahorrar tiempo, facilitar las tareas complicadas y reducir costes.

