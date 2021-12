Una de las mejores cremas antiarrugas para hombre de la mano de Homo Naturals Emprendedores de Hoy

Hoy en día, en el mercado se puede hallar un sinfín de productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, aunque estos se autoproclamen como productos cosméticos “unisex”, la gran mayoría no cumple con las necesidades de la piel del hombre.

Esto es debido a que la piel del hombre presenta características específicas. Por ello, los hombres deben cuidarse con cremas adaptadas a su tipo de piel para retrasar los signos de envejecimiento cutáneo.

Con este motivo, nació en España Homo Naturals, una de las primeras marcas de cosmética masculina 100 % natural. Su crema Anti-Stress, es una crema antiarrugas para hombre que está dando buenos resultados, ya que está formulada para cubrir todas las necesidades que este tipo de piel necesita.

Las características de la piel de los hombres El proceso de envejecimiento de la piel del hombre es diferente al de la mujer, ya que esta última envejece de forma más paulatina. En cambio, la piel del hombre suele presentar signos de envejecimiento de forma más tardía, pero envejece de forma súbita.

La piel del hombre suele ser más gruesa y segrega mayor cantidad de grasa porque posee más glándulas sebáceas. Además, el afeitado frecuente también supone un estrés para la piel y, por eso, es recomendable usar productos naturales y respetuosos.

En ese sentido, Homo Naturals dispone de una crema antiarrugas para hombre, que hidrata, nutre y regenera la piel con acción matificante, sin brillos. Su crema antiarrugas contiene ácido hialurónico de origen vegetal y una fragancia a madera a base de aceites 100 % puros.

Entre su complejo de ingredientes activos, destaca el Gingko Biloba, gran antiarrugas, el Karité, ideal para la regeneración celular y el Jojoba, para reafirmar manteniendo unidas las células de nuestra piel.

Los beneficios de usar una crema antiarrugas para la piel del hombre La crema antiarrugas para hombres de Homo Naturals es una de las mejores opciones para prevenir la aparición de arrugas y minimizar las existentes, además de otros signos de envejecimiento cutáneo. Debido a que está formulada especialmente para hombres, esta crema se adapta a las características de su piel, consiguiendo unos óptimos resultados.

Sin embargo, es importante que, a la hora de elegir una buena crema antiarrugas, también se tenga en cuenta el tipo de piel de cada persona. El Anti-Stress facial de Homo Naturals es una solución antiarrugas ideal para todo tipo de pieles, ya que está disponible en formato gel para una piel mixta o grasa y en formato crema para una piel normal o seca.

Otro de los productos estrella de la marca es su roll on para eliminar bolsas y ojeras que tiene dos presentaciones, una sin color y otra con un poco de pigmento que sirve como corrector de imperfecciones.

Homo Naturals es una de las marcas más completa del mercado en productos para el cuidado personal del hombre. Todos sus productos se fabrican con extractos de plantas de primera calidad, aceites vegetales de presión en frío y aceites esenciales 100 % puros.

