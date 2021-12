Clases de inglés por videollamada con ringteacher Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 12:06 h (CET)

Hoy en día, es común que las personas busquen aprender inglés para optar por un mejor empleo o comunicarse de forma efectiva con gente de otros países. Esto se debe a que vivir en un mundo tan globalizado como el actual hace necesario el conocimiento de diferentes idiomas.

Sin embargo, no todo el que comienza a estudiar inglés logra dominarlo, por diversas razones como la falta de tiempo, el miedo a expresarse en otro idioma, la metodología de estudio utilizada, etc. Una solución a esto es ringteacher y sus clases de inglés por videollamadas. Estas son dictadas en un horario flexible y se enfocan en la parte oral y comprensiva del idioma.

El método ringteacher, clases de inglés por videollamadas Las clases de ringteacher permiten a los estudiantes aprender inglés desde la comodidad de sus hogares u oficinas,a través de formación por parte de profesores nativos, titulados y altamente cualificados que se han especializado en la enseñanza del inglés. Esta nueva modalidad facilita el aprendizaje del idioma para los estudiantes o profesionales que no pueden asistir a clases presenciales. Además, el alumno tiene la ventaja de poder elegir si prefiere estudiar por teléfono o videollamada. El método está enfocado en la expresión oral y comprensiva del inglés, lo que garantiza perder el miedo a comunicarse con otras personas. De esta forma, los alumnos incrementarán la confianza al hablar el idioma y el entendimiento del mismo.

Ventajas de las clases de inglés de ringteacher por videollamadas La empresa ringteacher dispone de un método fácil para aprender inglés que, además, requiere de poco tiempo de estudio, ya que las clases tienen una duración máxima de 25 minutos. Sus profesores brindan todas las comodidades al estudiante, que puede elegir cuál será el horario de las clases. De igual forma, entregan material didáctico que los estudiantes podrán revisar y utilizar como práctica en las reuniones posteriores y que incluye la gramática del idioma con sustantivos, artículos, adjetivos, adverbios, preposiciones… así como una serie de expresiones, frases útiles y un vocabulario extenso del inglés. Las clases están dirigidas tanto a estudiantes como niños, adultos y empresas y, durante la primera llamada, se evalúa el nivel de inglés que el alumno posee, por lo que la enseñanza está adaptada a cada estudiante en particular.

Las clases de inglés por videollamada de ringteacher ayudan a los estudiantes a aprender el idioma de forma profesional, a través del habla y escucha activa,contribuyendo así a una mejora de la comprensión y fluidez.

