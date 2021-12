La poesía contemporánea por Josep Cornado Comunicae

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 17:01 h (CET) El género literario de la poesía no suele generar grandes cambios con el traspaso del tiempo. Generalmente se suele tomar un mismo rumbo independientemente de la época y del autor, con matices claro. Josep Cornado expresa que la literatura en este género puede clasificarse en escuelas, pero los poetas siempre tenderán al individualismo En este género, explica Josep Cornado, es posible encontrar similitudes entre los autores. Por ejemplo, existen ciertas épocas en las que a través de la poesía se busca una comunicación directa con el lector. Sin embargo, también coinciden los autores, que hay épocas en las que es necesario alejarse de la comunicación con el lector para centrarse únicamente en la poesía escrita.

El siglo XX ha sido prolífico si se aprecia la numerosa aparición de escuelas poéticas. No están claras las causas de su surgimiento ni tampoco su mantenimiento a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que muchas de ellas han otorgado transformación y novedad al género.

Josep Cornado, aclara también, que los autores que han hecho posible el mantenimiento del género no dependen del lenguaje. La poesía que se expresa, tiene su esencia en el lenguaje en que se exprese. No será mejor ni peor, sino que pertenecerá a ese lenguaje.

También se habla de que se intentaba reflejar a través de la escritura. Mucha poesía venía de la mano de las orientaciones artísticas de cada época. Por ejemplo, explica Josep Cornado, que algunas aspiraban a mostrar impresiones de la naturaleza o la realidad tal como se conoce. Impresiones que se plasmaban en los sentidos del artista. De esta forma, el poeta logra una creación un tanto vaga y lejana de lo que se considera real.

Muchas de las corrientes que destacan en el siglo pasado y el anterior, tienen en común un rasgo bastante delirante. Josep Cornado comenta, que, la irracionalidad y un tanto el desequilibrio psicológico, tiene presencia en las obras hechas por la mayoría de autores. Evidentemente esto no es sorpresa si la época en la que han vivido los autores estuvo marcada por conflictos bélicos y sociales que han influido de gran manera en la vida de las personas.

Es a través de la escritura y la palabra en la literatura que se manifiesta las consecuencias de un conflicto social, y eso en los poetas se ve reflejado. Pero esto no es una característica novedosa, sino que simplemente muy arraigada. Ya con “El Quijote de La Mancha”, gran obra reconocida mundialmente por el autor Miguel de Cervantes Saavedra, hubo un alzamiento contra el sistema de la inquisición española.

Josep Cornado, finaliza con la reflexión de que los escritores, y poetas contemporáneos toman las crisis existenciales que está atravesando la persona en un contexto determinado y lo refleja a través de la escritura. De esa forma se le da sentido, contenido y comprensión a los lectores a través de la lectura.

