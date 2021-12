José Carlos León Delgado, autor del libro El Buen Capitalista, propone un nuevo contrato social del Capitalismo Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 11:42 h (CET)

No puede negarse que el capitalismo en nuestro tiempo se ha convertido en un debate trascendental, para bien o para mal. De hecho, últimamente se ha normalizado la posibilidad de incluir a las compañías como parte de la solución de algunas de las cuestiones más controvertidas y que más preocupan a la población.

Por ello, el autor José Carlos León Delgado hace una invitación a las organizaciones, a través de su libro El Buen Capitalista, para dar respuesta oportuna a las necesidades de los consumidores y diferenciarse de la competencia transitando por el camino de la responsabilidad social. El trabajo de las empresas debe considerarse como un agente generador de cambios, por ello el crecimiento de las organizaciones debe estar a la par con la sociedad.

El Buen Capitalista: “La revolución será con las empresas o no será” En El Buen Capitalista, obra publicada poco antes de comenzar la pandemia y que pronto verá la tercera edición, describe cómo las empresas de la actualidad han evolucionado casi sin dejar rastro de cómo eran en el pasado, adaptándose a la sociedad, dando un giro de 180° debido a fenómenos externos como las redes sociales o los emprendedores sociales, entre otras causas. En sus 267 páginas, el autor divide la obra en tres aspectos fundamentales para su análisis: la nueva economía, el capitalismo humanista y los negocios como agentes de cambio; cuyo contenido va dirigido a emprendedores, directivos y consumidores, todos por igual.

Más allá del negocio y lo lucrativo que pueden llegar a ser las organizaciones, esta obra está enfocada en la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, argumentando que el desarrollo de los negocios debe ir en armonía con los avances que está experimentando la sociedad. Es por ello que el autor menciona que el nuevo capitalismo debe tener como referente un cambio de estructura y de funciones dentro de las empresas.

Actualmente, es posible una nueva economía Hoy en día, la evolución de las empresas ha apuntado hacia las personas que usan los negocios como “fuerzas del bien”, es decir, que ya empiezan a ver a los clientes como personas y no como meros consumidores. Por esta razón, se implementa el marketing con un sentido social porque las organizaciones se han dado cuenta de que, alinearse con los valores de las personas, es rentable.

Como profesor de publicidad, marketing, director creativo y emprendedor, José Carlos León Delgado ha plasmado todos sus conocimientos y experiencia de más de 30 años con el propósito de crear una estrategia innovadora y real de las necesidades de la sociedad con respecto a las empresas del siglo XXI. El Buen Capitalista está enfocado en el surgimiento de ese nuevo contrato social al que las empresas deben adaptarse para continuar evolucionando y posicionarse no solo como un referente comercial, sino como también como una organización que forma parte de la gente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.