ODILO presenta una radiografía de los títulos más consumidos por los usuarios en 2021

El sector EdTech revoluciona la formación. Se estima que el mercado de la tecnología educativa cierre en año con una facturación de 350.000 millones de euros con un crecimiento registrado del 45% en inversión europea El aprendizaje y la formación apoyados en herramientas y recursos en línea son una tendencia en auge. Se estima que el mercado del aprendizaje online cierre 2021 con una facturación de 350.000 Millones de euros y se prevé un crecimiento anual del 10%, según datos recogidos en Expoelearning. Además, el último informe publicado por Brighteye Ventures, revela que la inversión europea en EdTech creció un 45% en el último año.

“El sector EdTech está viviendo un gran momento por todas las ventajas que aporta. No se trata de una moda pasajera para capear las exigencias pandémicas y el aprendizaje a distancia, sino que se ha convertido en un elemento de apoyo fundamental para cualquier proceso formativo a lo largo de toda la vida. Es un sistema que puede ayudar a cualquier persona de cualquier edad a mejorar, formarse, entretenerse y personalizar su aprendizaje adaptándolo al tiempo y las necesidades que tiene”, declara Rodrigo Rodríguez, CEO de ODILO.

Cada vez son más las empresas y centros educativos que apuestan por este tipo de recursos apoyándose en las ventajas que ofrece la digitalización para asegurar la competitividad de sus modelos formativos. Por ese motivo, desde ODILO, la plataforma digital de servicios educativos con más contenido del mundo, han realizado una radiografía del contenido educativo más consumido por escuelas, universidades y empresas de todo el mundo en 2021. Para ello, han llevado a cabo un análisis del consumo realizado en las plataformas de aprendizaje en los más de 50 países en los que están presentes y los más de 170 Millones de usuarios a los que llegan.

Lo más consumido por las empresas

El reskilling es una realidad. Invertir en la formación continua de los trabajadores se ha convertido en un elemento esencial para la adaptación a las demandas del mercado laboral actual. Y son muchas las compañías que confían en ODILO para la formación de sus empleados a través de la creación de Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado personalizados. De hecho, datos de la propia compañía muestran como los cursos disponibles en sus plataformas han registrado un aumento de consumo del 217% en los últimos dos años a nivel global y de un 58% en España. Entre las temáticas más consultadas destacan los cursos orientados a soft-skills y aquellos sobre herramientas digitales como por ejemplo Excel.

Además de cursos formativos, cuentan con contenido de no ficción para mejorar las competencias de los trabajadores. A nivel global, en el Top3 se encuentran: Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención de Reed Hastings, Creatividad S.A.: cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Edwin Catmull y Atomic Habits: an easy and proven way to build good habits and break bad ones de James Clear.

Por su parte, en España, los títulos favoritos de los empleados son: Sapiens. De animales a dioses de Yuval Noah Harari, Métodos Ágiles: Scrum, Kanban, Lean de Rafael de las Heras del Dedo y Coaching para todos de Alejandro Fiol.

Al analizar los medios de comunicación generalista más consumidos en las empresas españolas a través de las plataformas de ODILO se encuentran: El País, La Razón y Forbes. Entre los especializados destacan National Geographic, Computer Hoy y Emprendedores.

Además, las empresas españolas se han lanzado en muchas ocasiones a crear sus propias experiencias de aprendizaje personalizadas, algo que las plataformas permiten hacer. Las temáticas que han priorizado para estas experiencias son “trabajo en remoto”, “gestión del cambio en entornos VUCA”, “liderazgo”, “valores de la compañía” y “diversidad e inclusión”.

Lo más consumido por los centros e instituciones educativas

ODILO ofrece también Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado para fomentar la formación en los centros educativos y se han convertido en una herramienta indispensable del e-learning. Se trata de un contenido al que tienen acceso los alumnos desde los 3 a los 18 años de redes de colegios privados y Ministerios y Consejerías de educación en todo el mundo que cuentan con un Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de ODILO. Destacan los cursos de gestión emocional y comunicación no verbal llevados a cabo, sobre todo, por los profesores y familiares con acceso a la plataforma.

En su mayoría, los contenidos de no ficción consumidos para potenciar el aprendizaje de los alumnos son los libros pertenecientes a las materias impartidas en el curso, como libros de ciudadanía, ciencias y biología, entre otros. Sin embargo, existen infinidad de títulos y recursos que ayudan a los escolares a mejorar su comprensión lectora. A nivel global destacan: Los Simpson. La historia familiar de Matt Groening, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y Papelucho de Marcela Paz. En España, cabe resaltar el libro 100 mujeres que cambiaron el mundo de Sandra Elmert, en una apuesta por crear una educación en igualdad desde las aulas.

Darle voz

El informe presentado por la compañía muestra también cómo se ha disparado el uso de audiolibros, que ha pasado de ser el 6º formato más consumido en 2020 a ocupar el 2º puesto en 2021, solo por detrás del ebook que, pese a haber registrado una caída de consumo del 15% a nivel global y un 30% a nivel nacional en favor de otros formatos, sigue liderando el ranking como formato preferido por escuelas y empresas.

Dentro de los audiolibros, los que más triunfan son los títulos para niños y jóvenes y se consumen sobre todo en las plataformas de colegios: Un monstruo muy triste de Blanca Álvarez, La Cenicienta de Hermanos Grimm y Diary of a Wimpy Kid de Jeff Kinney.

Otro de los formatos destacados dentro del análisis es el del podcast, que ha registrado un crecimiento global del consumo del 282%, dato que se replica de manera más tímida en España, donde ha aumentado un 108% con respecto a 2020.

Por último, se observa que triunfan las adaptaciones a formato audiovisual de diferentes obras clásicas de la literatura. En el Top3 se encuentran: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, La vida es sueño de Calderón de la Barca y Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós.

Previsiones para 2022

“Este año va a ser clave para el e-learning”, afirma Rodrigo Rodríguez. “Los últimos dos años hemos visto cómo cada vez más usuarios tenían acceso, gracias a sus organizaciones educativas o empresas, a plataformas como las de ODILO. El arraigo de este tipo de soluciones llevará a un aumento de las horas dedicadas al aprendizaje ilimitado, y estoy seguro de que veremos formatos como el audiolibro, los podcasts, los resúmenes o los cursos y experiencias de aprendizaje crecer como la espuma”.