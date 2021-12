Cafetera italiana o de goteo. Fersay aclara cuál es la ideal para cada persona Comunicae

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 15:29 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar Comienza un nuevo año, con nuevos propósitos y la idea de reemplazar la antigua cafetera va tomando forma. También se trata de un artículo perfecto para regalar en estas fechas. Pero, a la hora de elegir sobre cuál es el mejor modelo de cafetera para cada persona, surgen las dudas.

Por este motivo, ante la duda sobre si decantarse por una cafetera italiana o por una de jarra de toda la vida, Fersay explica las ventajas y desventajas de cada una para ayudarte a tomar la decisión mas adaptada a cada necesidad.

- La cafetera por goteo. Se trata de un electrodoméstico muy cómodo, y perfecto para quienes van siempre corriendo por la mañana, porque ya se encuentran el café preparado cuando se levantan. Estas máquinas además permiten utilizar cualquier tipo de café, mantienen el café caliente más tiempo, y se averían con poca frecuencia.

Lo más usual es que se pueda romper la jarra de cristal de la cafetera. No obstante, si eso ocurre, Fersay cuenta con todo tipo de modelos en su catálogo digital: https://www.fersay.com/view/catalogo/ls_catalogo.php?q=jarra%20cafetera&electrodomesticos-list=1a&iactual=es&lang=es&seccion=120

Otras ventajas de este tipo de cafetera es que permiten utilizar filtros de papel o lavables, ambos son aptos para este tipo de cafeteras, ahorran en café y consumibles, son muy fáciles de limpiar y gastan poca electricidad.

Realmente, el único inconveniente que existe es que el café no está tan reciente como si lse hace en el momento.

- La cafetera italiana. Estas cafeteras de toda la vida son famosas por su inconfundible aroma y sabor. Además, ofrecen enormes ventajas como el hecho de que son muy fáciles de usar, pueden también emplear cualquier tipo de café, su reducido tamaño las hace perfectas para cualquier cocina, y son muy económicas y duraderas.

En el extremo opuesto hay que comentar que no son aptas para muchas tazas, necesitan electricidad o gas para ser utilizadas y que no son tan sencillas de limpiar como las de jarra.

Sea cual sea el modelo preferido, los amantes del café deben saber que, independientemente del tipo de aparato que uses, deben usar un café de calidad. España se situa en el puesto 19 del ranking mundial de venta de café. Esto sucede en parte por la gran cantidad de bares y restaurantes que existen por metro cuadrado. Esto se traduce a 535 millones de tazas de café a la semana.

El mercado Español del café es muy estable. Según los últimos estudios tocamos a 3,5 kilos por habitante en un año. El consumo se reparte en un 48% en el hogar, un 50 % en la hostelería y un 2% al café institucional.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

