Lilly entrega 276 juguetes para niños de Madrid en riesgo de exclusión, gracias a la solidaridad de sus empleados

Los empleados de Lilly han colaborado un año más en El Árbol de los Sueños, una iniciativa que tiene lugar cada Navidad en Lilly desde hace más de diez años gracias a la cual, los colaboradores de la empresa compran juguetes para niños de familias con pocos recursos. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con la fundación United Way España Los colaboradores de Lilly han comprado 215 juguetes y la empresa ha aportado 61 más, por lo que el total de regalos asciende a 276 que se han entregado a Pato Amarillo, asociación que trabaja con familias en riesgo de exclusión social del barrio de Orcasitas de Madrid.

“El Árbol de los Sueños es una de las muchas actividades de voluntariado corporativo que Lilly desarrolla a lo largo de todo el año y con la que apoyamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17) ‘Alianzas para lograr objetivos’. Nos sentimos muy orgullosos de la solidaridad de nuestros empleados, que siempre responden a nuestra llamada en estas fechas para que niños de familias con pocos recursos puedan tener un regalo el Día de Reyes”, comenta Nabil Daoud, presidente de Lilly España.

Por su parte Marina Fuentes, directora general de la Fundación United Way España ha reconocido que el apoyo que brinda la empresa en varias actividades que promueven desde la fundación es de gran valor. “Lilly es un colaborador fundamental para nosotros y estamos muy satisfechos de poder contar con ellos para hacer llegar regalos a niños desfavorecidos”, ha apuntado.

Sobre Lilly

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con innovación para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. La compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy siguen siendo fieles a esa misión en el trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicamentos esenciales a aquellos que los necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si se desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.

Sobre United Way

Fundada en EEUU hace 134 años, la Fundación United Way tiene como objetivo un mundo donde nadie se quede atrás y cualquier persona pueda alcanzar su máximo potencial a través de la educación, la estabilidad financiera y unos hábitos de vida saludables. United Way está presente en 1.200 localidades de más de 40 países, tiene alianzas con 52.000 empresas y moviliza a casi 3 millones de personas voluntarias a través de programas de voluntariado corporativo que atienden a 61 millones de personas en el mundo anualmente. United Way España ha trabajado desde su creación en 2016 apoyando los esfuerzos de empresas, voluntariado, donantes y entidades gubernamentales para promover el bien común mediante el desarrollo de programas, entre otros, para combatir las tasas de abandono escolar, capacitar a la juventud para combatir el desempleo, promover carreras STEM, ayudar a las familias con sus necesidades básicas, promover hábitos saludables para combatir la obesidad y acompañar a las personas mayores que viven solas.