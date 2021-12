Anne Igartiburu, embajadora de las ópticas ZEISS Vision Expert, volverá a dar las campanadas en TVE1 Comunicae

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 14:09 h (CET) Igartiburu está completamente alineada con valores tradicionales de ZEISS como la búsqueda de la excelencia, la confianza o su compromiso por mejorar la vida de las personas: "Me identifico con todos estos conceptos, y, para mí, es un honor acercárselos al público en los medios, y en las redes sociales", afirma la presentadora Anne Igartiburu volverá a ser en 2021, la encargada de dar las campanadas de Nochevieja desde la Puerta del Sol de Madrid. Más de ocho millones de personas seguirán, un año más, por Televisión Española su retransmisión.

La presentadora y actriz es, desde noviembre pasado, embajadora de los ZEISS Vision Expert, la nueva propuesta de la marca alemana para sus socios, los ópticos. “En todos mis proyectos busco innovar, cuidar los detalles, ofrecer lo mejor de mi. Por eso me inspira una marca como ZEISS que estoy encantada de representar en este apasionante proyecto”, señala la presentadora.

Coincidiendo con el 175 aniversario de ZEISS, la marca alemana presentó, en Madrid y Barcelona, esta nueva forma de hacer óptica: los ZEISS Vision Expert. Aliado con los ópticos independientes, con sus conocimientos y profesionalidad sumados a la capacidad tecnológica y de innovación de la marca alemana, ZEISS ha creado una propuesta de valor que antepone la calidad de la atención visual sobre el precio y la promoción. Los ZEISS Vision Expert son visibles en internet, propician una experiencia de compra única y onmicanal al usuario de gafas, basada en el análisis visual ZEISS, y les ofrecen soluciones ópticas individualizadas de valor añadido.

Igartiburu está completamente alineada con valores tradicionales de ZEISS como la búsqueda de la excelencia, la confianza o ir más allá. “Me identifico con todos estos conceptos, y, para mí, está siendo un honor acercárselos al público en las ópticas, en los medios y en las redes sociales. Me siento muy honrada por haber sido la elegida, y espero estar a la altura de las expectativas de una marca y de una profesión que siempre estuvieron a la altura de las mías. Espero contribuir a hacer llegar a los usuarios la excelencia de los ZEISS Vision Expert y de quienes ofrecen una nueva forma de ejercer su profesión”, termina, como también terminará el año, y empezará el nuevo, para millones de españoles en la noche del día 31 al 1 de enero.

