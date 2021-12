NotiFresh, la empresa de comunicación española que ofrece contenido viral y de entretenimiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 10:42 h (CET)

Una de las actividades cotidianas que no pasa de moda es leer contenido relevante de entretenimiento en internet y redes sociales. Por esta razón, muchos cibernautas acuden a prensas online confiables como NotiFresh, que genera y publica contenido auténtico en 10 categorías: ciencia, salud, vídeos, tecnología, curiosidades, belleza, insólito, deporte, cultura y viajes.

Cada una de ellas ofrece información fresca y actualizada con lo más viral del momento.

Actualmente, el medio de comunicación cuenta con más de 8 millones de visitantes únicos y cerca de 10 millones de visitas mensuales. Gracias a estas cifras, se alza como una de las plataformas de contenido más relevantes en España y en el mundo.

¿Qué ofrece NotiFresh? NotiFresh es una empresa española que ha destacado en el mundo de la comunicación por ofrecer información veraz y original, tanto en su página web como en redes sociales. El contenido que divulga está soportado por fuentes respetadas. De esta manera, se asegura de que el texto que publica es certero y profesional.

Un equipo de redactores altamente competentes se dedica diariamente a navegar por internet en busca de las noticias más interesantes y entretenidas, que aporten valor y conocimiento a los usuarios. Una vez que han seleccionado minuciosamente la temática, se dedican a crear un texto auténtico. Luego, este pasa por un proceso de aprobación por parte de un equipo de editores, quienes comprueban la calidad del escrito a través de diferentes algoritmos. Así es como avalan que el contenido no es engañoso y que cumple con todas las condiciones básicas para su divulgación en medios digitales.

Las publicaciones están basadas en contenido curioso, entretenido y educativo, que se ha convertido en viral debido al alto nivel de impacto que tiene en el público lector. Al navegar por la página web, el usuario puede encontrar artículos interesantes sobre avances tecnológicos, descubrimientos científicos, casos insólitos, curiosidades de la vida y una variada selección de temáticas relacionadas con la salud. Cada texto se redacta desde un estilo fresco y cercano, pero sin dejar de lado la ética y el lenguaje profesional que caracteriza a un buen medio de comunicación.

Sección de curiosidades y belleza En el mundo digital actual, el público consumidor de noticias se inclina por aquellos contenidos relevantes que, de alguna manera, sean atractivos y llamen la atención. Es por ello que una de las categorías más visitadas en NotiFresh es la sección de curiosidades y belleza.

“Los siete hábitos que te envejecen sin darte cuenta” o “Diez datos curiosos sobre las películas más taquilleras”, entre otros, son algunos de los contenidos que se publican en esta categoría y que, debido a su relevancia, logran convertirse en virales, tanto en la página web de NotiFresh como en sus principales redes sociales, donde cada día suman más seguidores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.