¿Cómo deben actuar los padres y madres cuando su bebé llora mucho? Por Baby Shhh!

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 10:50 h (CET)

El llanto de los bebés es una acción totalmente natural durante su crecimiento. Sin embargo, muchas veces, los padres y madres conciben esta forma de comunicación verbal como algo por lo que preocuparse.

Entender por qué un bebé llora es una de las tareas esenciales para comprender qué es lo que trata de decir el pequeño. No obstante, en muchas ocasiones, los mayores se frustran al no encontrar la manera de calmar a sus hijos.

Ante esta problemática, surge Baby Shhh!, una alternativa que nace para hacer más sencilla la crianza de los bebés, evitando que los progenitores se preocupen y se alteren. A través de esta innovadora aplicación, los bebés conseguirán calmar su llanto mediante sonidos especiales y exclusivos que les tranquilizarán.

¿Deben preocuparse los padres por qué un bebé llore? A través del llanto, los bebés están tratando de comunicar que algo les sucede, ya que, a diferencia de los adultos, estos aún no pueden expresarse de una manera más concreta.

Si un infante llora con mucha frecuencia, se debe analizar el porqué de su comportamiento. En estos casos, es indispensable que los padres no se agobien, debido a que esto solo transmitirá más negatividad al recién nacido.

En primera instancia, se debe comprobar si al bebé se le han suplido todas sus necesidades básicas, es decir, comida, sueño, la necesidad de eructar o el cambio de pañal. Las temperaturas climáticas también pueden hacer que este se sienta incómodo. Si las necesidades están en orden, se procederá a evaluar si puede estar enfermo, en este caso, lo más recomendable es acudir a la consulta de un médico especialista para que este realice una revisión médica.

Si todo está correcto, el motivo del llanto del bebé puede ser para descargar estrés y, por ende, se le debe dejar llorar. Es importante recordar que todos los bebés lloran y en especial, los primeros seis meses su llanto es casi imparable, llegando así a llorar hasta casi cinco horas diarias.

Tenerle en brazos, darle el pecho, llevarle en su carrito, acariciarle y cantarle son las opciones tradicionales para calmar el llanto de un bebé. Sin embargo, la aplicación Baby Shhh! logra que el infante se tranquilice en cuestión de segundos, siendo una alternativa excelente tanto para el bebé como para sus padres.

Todo el trabajo hecho por un amplio catálogo de melodías Baby Shhh! es una aplicación gratuita para el móvil que está dirigida a aquellos padres y madres que buscan tranquilizar a sus bebés de forma rápida y sencilla. La app se puede descargar en dispositivos que cuenten con un sistema operativo iOS o Android.

El programa consiste en diversas melodías que han sido desarrolladas por expertos en el ámbito. Estos sonidos resultan muy atractivos y relajantes para los bebés, de manera que en cuestión de segundos estos se adormecerán y tranquilizarán. Los resultados son muy efectivos, de hecho, a través de las diferentes pruebas que ha realizado la compañía con más de 400 bebés, se ha podido comprobar que el 98 % de ellos se calma después de oír las melodías que emite Baby Shhh!

