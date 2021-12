La importancia de reforzar el sistema inmune, por Mesa Esmeralda Emprendedores de Hoy

Para la defensa del organismo ante la presencia de virus, bacterias y cualquier otro agente, el sistema inmune es determinante. La pandemia por el COVID-19 ha hecho que la mayoría de las personas, para proteger al cuerpo de este virus y de muchas otras enfermedades, tomen conciencia de la importancia de fortalecer el sistema inmune.

Para potenciar la función del sistema inmunológico es necesario adoptar una serie de medidas y hábitos saludables, relacionados con la alimentación, ingesta de suplementos nutricionales, vitaminas, prebióticos y probióticos, entre otros. Para adquirir este tipo de productos, una excelente alternativa es acudir a la tienda online Mesa Esmeralda.

¿Qué es el sistema inmune y por qué es importante reforzarlo? El sistema inmune es una red conformada por células, tejidos y órganos que, al actuar de forma conjunta, ayudan al organismo a combatir infecciones y muchas enfermedades. Las bacterias o virus ingresan al organismo y comienzan a atacarlo y a multiplicarse, causando infecciones. Consecuentemente, la infección genera una serie de síntomas característicos de una enfermedad. La función del sistema inmune es proteger al organismo de la enfermedad y esto lo logra al luchar contra los gérmenes.

Los principales componentes del sistema inmune son la piel, las mucosas, los glóbulos blancos y los órganos y tejidos del sistema linfático. Es importante reforzar el sistema inmune porque este es una importante barrera que protege al organismo de todo tipo de infecciones y enfermedades. Cuando este no se encuentra bien reforzado, la persona presenta infecciones y resfriados frecuentemente, problemas gastrointestinales y/o cansancio de forma habitual. La fuerza que este tenga para combatir las patologías, dependerá en gran medida de los hábitos adoptados por la persona. En la tienda online Mesa Esmeralda cuentan con una amplia gama de productos, entre ellos algunos que son indicados específicamente para fortalecer este importante sistema.

Formas de fortalecer el sistema inmune Al nacer, las personas tienen un sistema inmune inmaduro que se refuerza a través de la alimentación. Al envejecer, el desgaste del cuerpo de un individuo y su respuesta inmunológica estarán definidos por los hábitos que haya adquirido durante su vida.

La microbiota intestinal está compuesta por un grupo de microrganismos vivos que habitan en el intestino y son fundamentales para reforzar la inmunidad. La microbiota se puede alterar con una inadecuada alimentación y otros hábitos como el tabaquismo. Por este motivo, adoptar un estilo de vida basado en una buena alimentación, evitando el exceso de azúcar y alimentos ultraprocesados, practicar ejercicio de forma habitual y consumir suplementos nutricionales, vitaminas y prebióticos o probióticos, es fundamental para mantener de manera adecuada el funcionamiento del sistema inmune.

En ese contexto, una excelente alternativa es adquirir los productos que ofrece la tienda online Mesa Esmeralda, que ofrece todo tipo de artículos específicos para ello, como vitamina C, vitamina D, Omega 3, hierro y zinc, entre otros.

